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El VAR benefició a Panamá, Honduras hizo historia y llanto en los canaleros

Aquí te compartimos las postales que dejó el partido entre Panamá vs Ghana por la Copa del Mundo.

17 de junio de 2026 a las 18:27
El VAR benefició a Panamá, Honduras hizo historia y llanto en los canaleros
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¡PASÓ DE TODO! Llanto en la afición panameña, Honduras hizo historia en el Mundial y el VAR salvó a los canaleros en una polémica.

 FOTOS: FEPAFUT | EFE.
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Una postal para el recuerdo. El momento en el que Panamá entonó el Himno Nacional de su país en su debut en la Copa del Mundo.
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Las miradas al borde de las lágrimas en los futbolistas canaleros luego del entonar el Himno.

 Mario O. Figueroa
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El fútbol hondureño hizo historia. César Samudio, portero del Marathón, es el único jugador del balompié catracho que está compitiendo en el Mundial.
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Los canaleros disfrutaron del partido ante Ghana. Panamá debutó en el BMO Field de Toronto.
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Esta fue la indumentaria de Panamá ante Ghana. Le pusieron los escudos y la fecha del partido.

 Mario O. Figueroa
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El duelo entre Ghana y Panamá fue parejo, incluso, los panameños merecieron mayor fortuna en el compromiso.

 Mario O. Figueroa
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El partido tuvo de todo: postes, faltas polémicas y un penal controversial no pitado para los ghaneses.
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Panamá hizo historia porque sumó su primer punto en Copas del Mundo. Un resultado rompe quinielas fue el empate sin goles.

 Mario O. Figueroa
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¡Carrasquilla no jugó! El volante canalero fue el gran ausente en el debut de Panamá en la Copa del Mundo.
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Los jugadores de Panamá entonan a todo pulmón su Himno Nacional.

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Las pelucas rojas, blancas y azules estuvieron presentes en el BMO Field de Toronto.
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La hermosa bufanda que no faltó en el Panamá vs Ghana en el BMO Field de Toronto.

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Los panameños tenían una gran fiesta antes del inicio del partido mundialista.
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¡PENAL CLARÍSIMO! Por segundo día consecutivo la polémica se hizo presente. Esta falta no fue pitada como tiro de penalti.
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Ghana lo ganó con gol de último minuto y los canaleros no escondieron su llanto en el BMO Field.

 Mario O. Figueroa
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¡UPAAAAAAAAAAA! ¿Qué hacés? Este ghanés se robó el show al soplar una especie de talco en el BMO Field.
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Lo cierto es que esto le "funcionó" a Ghana, ya que se llevó el triunfo en el BMO Field.
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Jugadores de Ghana celebran un gol este miércoles, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Ghana y Panamá en el estadio BMO en Toronto

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Sam Wilson, quien es Falcon en los Vengadores, estuvo presente en el partido entre Panamá vs Ghana. ¡Lujitos, señores!
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