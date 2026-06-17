El VAR benefició a Panamá, Honduras hizo historia y llanto en los canaleros

¡PASÓ DE TODO! Llanto en la afición panameña, Honduras hizo historia en el Mundial y el VAR salvó a los canaleros en una polémica.
Una postal para el recuerdo. El momento en el que Panamá entonó el Himno Nacional de su país en su debut en la Copa del Mundo.
Las miradas al borde de las lágrimas en los futbolistas canaleros luego del entonar el Himno.
El fútbol hondureño hizo historia. César Samudio, portero del Marathón, es el único jugador del balompié catracho que está compitiendo en el Mundial.
Los canaleros disfrutaron del partido ante Ghana. Panamá debutó en el BMO Field de Toronto.
Esta fue la indumentaria de Panamá ante Ghana. Le pusieron los escudos y la fecha del partido.
El duelo entre Ghana y Panamá fue parejo, incluso, los panameños merecieron mayor fortuna en el compromiso.
El partido tuvo de todo: postes, faltas polémicas y un penal controversial no pitado para los ghaneses.
Panamá hizo historia porque sumó su primer punto en Copas del Mundo. Un resultado rompe quinielas fue el empate sin goles.
¡Carrasquilla no jugó! El volante canalero fue el gran ausente en el debut de Panamá en la Copa del Mundo.
Los jugadores de Panamá entonan a todo pulmón su Himno Nacional.
Las pelucas rojas, blancas y azules estuvieron presentes en el BMO Field de Toronto.
La hermosa bufanda que no faltó en el Panamá vs Ghana en el BMO Field de Toronto.
Los panameños tenían una gran fiesta antes del inicio del partido mundialista.
¡PENAL CLARÍSIMO! Por segundo día consecutivo la polémica se hizo presente. Esta falta no fue pitada como tiro de penalti.
Ghana lo ganó con gol de último minuto y los canaleros no escondieron su llanto en el BMO Field.
¡UPAAAAAAAAAAA! ¿Qué hacés? Este ghanés se robó el show al soplar una especie de talco en el BMO Field.
Lo cierto es que esto le "funcionó" a Ghana, ya que se llevó el triunfo en el BMO Field.
Jugadores de Ghana celebran un gol este miércoles, en un partido del grupo L del Mundial de la FIFA 2026 entre Ghana y Panamá en el estadio BMO en Toronto
Sam Wilson, quien es Falcon en los Vengadores, estuvo presente en el partido entre Panamá vs Ghana. ¡Lujitos, señores!