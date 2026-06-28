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Novia del Mundial 2026: Es viral en redes y estará presente en los 16avos

Es aficionada de Cabo Verde y ha ganado muchos seguidores por su pasión con el fútbol durante el Mundial 2026.

28 de junio de 2026 a las 17:07
Novia del Mundial 2026: Es viral en redes y estará presente en los 16avos
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Es aficionada de Cabo Verde y ha ganado muchos seguidores por su pasión con el fútbol durante el Mundial 2026. Facebook Ariwitdahoodie.
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La selección de Cabo Verde no camina sola en el Mundial 2026 y una de sus aficionadas es viral.
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En las redes sociales se ha viralizado una silueta africana con mucha pasión por el fútbol.
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Y ha estado presente en todos los partidos de Cabo Verde, selección que debutó en mundiales.
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Su nombre es Ariana y ha ganado miles de seguidores en todas las redes sociales.
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Sus redes sociales están bajo el nombre de @ariwitdahoodie donde brinda detalles de su vida.
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Ariana destaca que radica en Boston, Estados Unidos, y obviamente sus orígenes son de Cabo Verde.
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Además es entrenadora personal, es apasionada por el mundo fitness.
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Ariana tiene 23 años y le encanta lucir hermosa en todas sus imágenes de redes sociales.
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Tiene su propio sitio fitness llamado Pureauracoaching.com donde invita a sumarse a su reto personal.
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En un sitio destaca que su signo zodiacal es Capricornio.
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Desde 2025 lanzó su programa especial Pure Aura Coaching.
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En todas sus redes sociales ya cuenta con alrededor de un millón de seguidores.
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Ha seguido a la selección de Cabo Verde en su primera aventura durante el Mundial 2026.
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Y no hay duda que estará el viernes 3 de julio en Miami con el juego de 16avos contra Argentina.
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También es aficionada de los New England Patriots de la NFL.
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También realiza videos motivacionales para la práctica de una buena salud.
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Cabo Verde empató con España, Uruguay y derrotó a Arabia Saudita en la primera ronda.
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Ha logrado captar la atención y los seleccionados de Cabo Verde la conocen por su fanatismo.
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Sin lugar a duda Ariana se está ganando a pulso ser la Novia del Mundial 2026.
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