Novia del Mundial 2026: Es viral en redes y estará presente en los 16avos

Es aficionada de Cabo Verde y ha ganado muchos seguidores por su pasión con el fútbol durante el Mundial 2026. Facebook Ariwitdahoodie.
La selección de Cabo Verde no camina sola en el Mundial 2026 y una de sus aficionadas es viral.
En las redes sociales se ha viralizado una silueta africana con mucha pasión por el fútbol.
Y ha estado presente en todos los partidos de Cabo Verde, selección que debutó en mundiales.
Su nombre es Ariana y ha ganado miles de seguidores en todas las redes sociales.
Sus redes sociales están bajo el nombre de @ariwitdahoodie donde brinda detalles de su vida.
Ariana destaca que radica en Boston, Estados Unidos, y obviamente sus orígenes son de Cabo Verde.
Además es entrenadora personal, es apasionada por el mundo fitness.
Ariana tiene 23 años y le encanta lucir hermosa en todas sus imágenes de redes sociales.
Tiene su propio sitio fitness llamado Pureauracoaching.com donde invita a sumarse a su reto personal.
En un sitio destaca que su signo zodiacal es Capricornio.
Desde 2025 lanzó su programa especial Pure Aura Coaching.
En todas sus redes sociales ya cuenta con alrededor de un millón de seguidores.
Ha seguido a la selección de Cabo Verde en su primera aventura durante el Mundial 2026.
Y no hay duda que estará el viernes 3 de julio en Miami con el juego de 16avos contra Argentina.
También es aficionada de los New England Patriots de la NFL.
También realiza videos motivacionales para la práctica de una buena salud.
Cabo Verde empató con España, Uruguay y derrotó a Arabia Saudita en la primera ronda.
Ha logrado captar la atención y los seleccionados de Cabo Verde la conocen por su fanatismo.
Sin lugar a duda Ariana se está ganando a pulso ser la Novia del Mundial 2026.