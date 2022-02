Aficionado del Monterrey se encara con Rodolfo Pizarro por su bajo nivel: “El club te paga bien”

“No he estado bien, pero también llevo tres partidos. No pasa nada, prefiero que me critiquen a mí que critiquen a otros, se le exige a los que pueden. Por algo es Monterrey, está lleno de exigencias, por algo somos el mejor equipo de la liga, no lo hemos demostrado. Están en todo su derecho de que exijan”, agregó Rodolfo Pizarro.

En las afueras de las instalaciones del Monterrey, aficionados han colocado pancartas donde atacan a Pizarro: “Vas a respetar al Monterrey”, “Pizarro vas a escuchar los abucheos hasta en tus sueños” y “nos trajeron una vaca, este toro está castrado”.