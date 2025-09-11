¡Bombazo! El francés Anthony Martial tiene todo acordado para ser nuevo fichaje de la Liga de México

<b>Anthony Martial </b>inició su carrera en la cantera del <b>Olympique Lyon</b> y luego se consolidó en el <b>AS Monaco</b>. En 2015, se trasladó al <b>Manchester United </b>por una cifra récord para un adolescente en ese momento, valorada en <b>36 millones de libras esterlinas</b>. Además, en 2015 fue galardonado con el premio<b> Golden Boy </b>al mejor jugador sub-21 de Europa.Durante su paso por Old Trafford tuvo temporadas destacadas, incluyendo la 2019-20, en la que anotó 23 goles y fue nombrado Jugador del Año por sus compañeros. Posteriormente, tuvo una experiencia breve en LaLiga con el <b>Sevilla </b>y en 2024 firmó con el <b>AEK Atenas</b>, equipo con el que mantiene contrato hasta 2027.En cuanto a números, Martial ha acumulado a lo largo de su carrera más de 400 partidos oficiales, con 106 goles y 59 asistencias, mostrando su capacidad no solo goleadora sino también de generar juego para sus compañeros. En la temporada pasada con <b>AEK Atenas,</b> anotó 9 goles y dio 2 asistencias, aunque se ha visto relegado en el equipo griego en el inicio de la temporada 2025-26.<b>Monterrey </b>no solo apunta alto con la llegada de Martial, sino que continúa su historia de grandes fichajes internacionales en la Liga MX. Entre los refuerzos más caros y destacados en la historia del club se encuentran <b>Sergio Canales</b>, con un costo aproximado de 12 millones de dólares, <b>Maximiliano Meza</b> y <b>Vincent Janssen</b>, quienes aportaron calidad y experiencia en distintas temporadas, sin dejar de mencionar a<b> Sergio Ramos</b>, actual capitán.