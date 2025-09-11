¡Bombazo! El francés Anthony Martial tiene todo acordado para ser nuevo fichaje de la Liga de México

Rayados de Monterrey está cerca de concretar un fichaje que promete ser un golpe de autoridad en la Liga MX con la posible llegada del delantero francés Anthony Martial. Tras cerrar un ciclo de nueve años en el Manchester United, donde disputó más de 300 partidos y anotó 90 goles.

El atacante galeo de 29 años llegará procedente del AEK Atenas de Grecia, club en el que jugó la temporada pasada. Monterrey busca fortalecer ofensivamente su plantilla con un jugador versátil que puede desempeñarse como centro delantero o extremo, lo que permitirá mayor dinamismo y opciones al cuerpo técnico.

Anthony Martial inició su carrera en la cantera del Olympique Lyon y luego se consolidó en el AS Monaco. En 2015, se trasladó al Manchester United por una cifra récord para un adolescente en ese momento, valorada en 36 millones de libras esterlinas. Además, en 2015 fue galardonado con el premio Golden Boy al mejor jugador sub-21 de Europa.

Durante su paso por Old Trafford tuvo temporadas destacadas, incluyendo la 2019-20, en la que anotó 23 goles y fue nombrado Jugador del Año por sus compañeros. Posteriormente, tuvo una experiencia breve en LaLiga con el Sevilla y en 2024 firmó con el AEK Atenas, equipo con el que mantiene contrato hasta 2027.

En cuanto a números, Martial ha acumulado a lo largo de su carrera más de 400 partidos oficiales, con 106 goles y 59 asistencias, mostrando su capacidad no solo goleadora sino también de generar juego para sus compañeros. En la temporada pasada con AEK Atenas, anotó 9 goles y dio 2 asistencias, aunque se ha visto relegado en el equipo griego en el inicio de la temporada 2025-26.

Monterrey no solo apunta alto con la llegada de Martial, sino que continúa su historia de grandes fichajes internacionales en la Liga MX. Entre los refuerzos más caros y destacados en la historia del club se encuentran Sergio Canales, con un costo aproximado de 12 millones de dólares, Maximiliano Meza y Vincent Janssen, quienes aportaron calidad y experiencia en distintas temporadas, sin dejar de mencionar a Sergio Ramos, actual capitán.

La directiva de Rayados ya ha viajado a Grecia para ultimar detalles con Martial, incluyendo los exámenes médicos y físicos que permitan cerrar la contratación. La llegada del francés es vista como una bomba en el mercado de fichajes de verano, que no solo reforzará el ataque del equipo regiomontano sino que también elevará las expectativas de los aficionados para el campeonato.

Si se concreta este fichaje, Monterrey sumará a un jugador de experiencia europea y con un amplio recorrido internacional que podría convertirse en una de las estrellas del torneo mexicano. Martial llega con una carrera llena de logros, altos rendimientos y la esperanza de relanzar su nivel en una liga competitiva como la Liga MX, donde La Pandilla sigue apostando fuerte para alcanzar títulos y destacarse a nivel continental.