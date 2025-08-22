Internacionales

Duro golpe para James Rodríguez: la decisión del Club León que no entienden en México

El colombiano afronta los últimos meses de su contrato y la 'Fiera' ya habría decidido dejarlo marcharse libre.

El pasado 13 de enero, el Club León sacudió el mercado de fichajes en México con la contratación de James Rodríguez. El colombiano firmó contrato por un año y llegaba con la ilusión a tope de disputar el Mundial de Clubes, sin imaginar que más adelante se llevaría la peor noticia.

"León es una familia, yo creo que eso fue parte de que me sintiera parte y decidir venir acá. Estoy feliz, con muchas ganas e ilusión. Jugar el Mundial de Clubes influyó mucho en mi decisión. A mi me encanta ganar, vengo a hacer las cosas bien y ayudar a mi equipo. Hay mucho para hacer con el Mundial de Clubes y vengo a jugar", declaraba el mediocampista durante su presentación con el club.

Sin embargo, James y León quedaron devastados cuando la FIFA los apartó del Mundial de Clubes. La entidad se quedó fuera del torneo y desde entonces la situación parece que ha cambiado para el jugador.

En el horizonte de la 'Fiera' no hay competencias internacionales, tampoco un Mundial de Clubes que pueda sostener el contrato del colombiano y los ingresos no son lo suficientemente grandes como para renovarle el vínculo.

Según los reportes de la prensa mexica, León habría tomado la decisión de no renovar a James Rodríguez por varios factores, aunque el principal de ellos es lo económico. A casi cuatro meses de terminar el actual vínculo, el club no ha iniciado las negociaciones para retener al futbolista y la postura de la directiva sería dejarlo salir.

"Hasta ahora no han dicho nada, faltan tres o cuatro meses. Yo siempre digo que un club tiene que estar por encima del jugador. Intentaré ganar algo aquí, sé que es difícil, pero lo intentaré. Veramos si hablamos sobre eso más adelante", respondió James tras ser consultado sobre su posible renovación en el pódcast de Paco Montes.

Esto termina siendo una presión enorme para el colombiano porque su selección jugará el Mundia-2026 y él quiere llegar jugando en un nivel importante y para un club relevante, algo que con esta medida de León no será posible.

