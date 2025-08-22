Duro golpe para James Rodríguez: la decisión del Club León que no entienden en México

"Hasta ahora no han dicho nada, faltan tres o cuatro meses. Yo siempre digo que un club tiene que estar por encima del jugador. Intentaré ganar algo aquí, sé que es difícil, pero lo intentaré. Veramos si hablamos sobre eso más adelante", respondió <b>James </b>tras ser consultado sobre su posible renovación en el pódcast de <b>Paco Montes</b>. Esto termina siendo una presión enorme para el colombiano porque su selección jugará el Mundia-2026 y él quiere llegar jugando en un nivel importante y para un club relevante, algo que con esta medida de <b>León </b>no será posible.