¿Le molesta? Jorge Pietrasanta cuenta cómo es trabajar con Álvaro Morales en ESPN: ‘‘Es un dolor de hue***’’

Jorge Pietrasanta, narrador y analista de ESPN, confesó que trabajar junto a su compañero Álvaro Morales puede ser molesto, refiriéndose puntualmente al personaje que el guatemalteco adoptó después de convertirse en aficionado del América para atacar a equipos como Chivas, Pumas y Cruz Azul.

Morales, quien se autodenomina como el ‘amo de la industria’ en el periodismo deportivo, comenzó a tener varios enemigos debido al polémico comportamiento que muestra delante de las cámaras.

Sobre esa actitud de su compañero, Pietrasanta afirma que sí se ha llegado a molestar ya que considera que su colega lo hace solo para llamar la atención.

’‘Una o dos veces si me ha llegado molestar. En algún momento me entrevistaron y me preguntaron: ‘¿Te cae bien Álvaro Morales?’. Yo les dije que como persona sí, pero su personaje...’’, comentó en un diálogo que mantuvo con el ‘Burro’ Van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda.