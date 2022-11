Juez mexicano da 36 años de cárcel a agresor del futbolista paraguayo Salvador Cabañas

“Yo estoy bien. Ya me olvidé de eso (...) le perdono al tipo que me hizo eso y destruyó mi carrera. No tengo ningún problema en decirlo. Lo importante es que estoy vivo”, dijo en esa oportunidad.

Balderas Garza, que fue detenido en 2011, ya había recibido otra condena por delitos relacionados con el narcotráfico en 2019.

En ese mismo año, la causa por intento de homicidio contra Cabañas seguía abierta. La AFP consultó a la Fiscalía sobre este proceso, pero no obtuvo respuesta.