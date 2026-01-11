El bicampeón Toluca derrotó a Monterrey, las Chivas se lucen y Cruz Azul sufre primera derrota

<b>Monterrey</b>, dirigido por el español <b>Domenec Torrent</b>, tuvo la posesión de la pelota en la primera mitad, 59-41 a su favor, y disparó cinco veces a puerta, aunque sin peligro.En la segunda parte, el <b>Toluca </b>mejoró. En el 55', <b>Oswaldo Virgen </b>llegó tarde a un centro en el área, pero un minuto después <b>Helinho </b>aceptó un balón de <b>Santiago Simón </b>y lo envió a la red con un zurdazo. <b>Monterrey </b>se volcó al ataque, pero fue detenido. Sin embargo, en el 88' tuvo un penal a favor que <b>González </b>le detuvo a <b>Canales </b>para darle la victoria a los monarcas del fútbol mexicano.