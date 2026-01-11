Futbol Mexicano

El bicampeón Toluca derrotó a Monterrey, las Chivas se lucen y Cruz Azul sufre primera derrota

El equipo del 'Turco' Mohamed se llevó los tres puntos de Monterrey; Chivas venció a Pachuca y Cruz Azul perdió ante León.

2026-01-11

El guardameta Hugo González le detuvo anoche un penal al español Sergio Canales, uno de los mejores jugadores del Clausura de la Liga MX, para sellar el triunfo del bicacampeón Toluca por 0-1 sobre el Monterrey.

En la continuación de la primera jornada del torneo, los 'Diablos' de Antonio Mohamed alinearon sin varias de sus principales figuras, entre ellas los delanteros Paulinho y Alexis Vega y el centrocampista Marcel Ruiz, pero frenaron al Rayados y en el 56' firmaron el triunfo con un gol del brasileño Helinho.

Liga MX: América arranca el Clausura 2026 con amargo empate; Juárez y Atlas firman su primera victoria

Monterrey, dirigido por el español Domenec Torrent, tuvo la posesión de la pelota en la primera mitad, 59-41 a su favor, y disparó cinco veces a puerta, aunque sin peligro.

En la segunda parte, el Toluca mejoró. En el 55', Oswaldo Virgen llegó tarde a un centro en el área, pero un minuto después Helinho aceptó un balón de Santiago Simón y lo envió a la red con un zurdazo.

Monterrey se volcó al ataque, pero fue detenido. Sin embargo, en el 88' tuvo un penal a favor que González le detuvo a Canales para darle la victoria a los monarcas del fútbol mexicano.

Un poco antes, el panameño Ismael Díaz y Bryan Colula le dieron al León una victoria por 2-1 sobre Cruz Azul, que descontó con una diana del argentino Agustín Palavecino.

En el otro duelo sabatino, las Chivas de Guadalajara, dirigidas argentino Gabriel Milito, derrotaron por 2-0 a Pachuca en el Akron, con anotaciones del goleador Armando 'Hormiga' González y Daniel Aguirre.

La primera fecha del campeonato concluirá este domingo con los partidos Pumas-Querétaro y San Luis-Tigres.

Redacción web
Agencia EFE

