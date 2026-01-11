El bicampeón Toluca derrotó a Monterrey, las Chivas se lucen y Cruz Azul sufre primera derrota

El guardameta Hugo González le detuvo anoche un penal al español Sergio Canales, uno de los mejores jugadores del Clausura de la Liga MX, para sellar el triunfo del bicacampeón Toluca por 0-1 sobre el Monterrey. En la continuación de la primera jornada del torneo, los 'Diablos' de Antonio Mohamed alinearon sin varias de sus principales figuras, entre ellas los delanteros Paulinho y Alexis Vega y el centrocampista Marcel Ruiz, pero frenaron al Rayados y en el 56' firmaron el triunfo con un gol del brasileño Helinho.

Monterrey, dirigido por el español Domenec Torrent, tuvo la posesión de la pelota en la primera mitad, 59-41 a su favor, y disparó cinco veces a puerta, aunque sin peligro. En la segunda parte, el Toluca mejoró. En el 55', Oswaldo Virgen llegó tarde a un centro en el área, pero un minuto después Helinho aceptó un balón de Santiago Simón y lo envió a la red con un zurdazo. Monterrey se volcó al ataque, pero fue detenido. Sin embargo, en el 88' tuvo un penal a favor que González le detuvo a Canales para darle la victoria a los monarcas del fútbol mexicano.