Jonathan Rougier: "Estamos a las puertas de una nueva final"

Desde que Jonathan Rougier llegó a Motagua fue para pelear Finales. El argentino en su primer torneo la peleó contra el Honduras Progreso en el 2017 y quedó campeón, luego se coronó en la Súpercopa y también lo hizo ante Real España y Marathón. "Sí, estamos muy emocionados porque estamos a las puertas de una nueva final y e ir por un título, es un sueño que hay que cumplir" dijo.

Diego Vázquez habla de su futuro en el Motagua

"Yo la verdad es que deseo que mis padres puedan vivir lo que me tocó a mí en el primer torneo" agregó.



Jonathan se trajo desde Argentina a sus padres y ellos han vivido a su lado esta etapa final del campeonato. "Hace un mes que están aquí. Mi papá ha visto todos los partidos que hemos jugado primero por internet y los últimos aquí. A él le gusta este fútbol, ve buenos valores en la Selección, siente que con mucho trabajo se puede llegar al Mundial de Qatar 2022".

Don Rougier es locutor en Argentina y siempre valora el trabajo de su hijo en el Motagua. "Es bastante crítico, cree que estoy haciendo bien las cosas. Mi papá es muy exigente, no jugó profesionalmente pero sí le gusta mucho el fútbol, era delantero en su juventud... No le gustó mucho mi posición pero me ha ayudado un poco a interpretar a los delanteros".

"Las veces que lo he escuchado en radio noté que es muy crítico, por la diferencia de horas no tengo la oportunidad de escuchar su programa pero me apoya siempre".

De la Semifinal, Rougier aclaró que "hay que estar muy concentrados, buscaremos ganar ese partido porque todos deseamos estar en la Final y salir campeones. No va a ser fácil, Platense no nos va a regalar nada".