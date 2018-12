Polémica del "Tato" García con la directiva del Real España previo al juego con Olimpia

Real España buscará esta noche el pase a la gran final de torneo Apertura de la Liga Nacional, pero deberá vencer al Olimpia en Tegucigalpa.

Pero lejos del partido, Martín "Tato" García, se puso en contacto anoche con un programa deportivo que estaba cuestionando la decisión de La Máquina de haberle cerrado las puertas a la prensa deportiva de cara al choque de semifinales.

El DT de Real España pidió que le dieran un espacio y aclaró cómo ocurrieron las cosas, tirando toda la responsabilidad a la directiva.

“Nosotros no estábamos de acuerdo con no abrirle a la prensa, esta es una decisión pura y exclusivamente de la directiva de Real España. El cuerpo técnico y jugadores no estaban de acuerdo con la determinación. Nosotros siempre sacamos la cara vayamos ganando o perdiendo, nosotros hemos tratado de manera cordial a la prensa siempre. No tengo ningún problema en hablar, estoy orgulloso de mi trabajo y de mis jugadores”, dijo para "fútbol a fondo".

Al Tato le preguntaron sobre si tenía diferencias con la directiva luego de haber puesto la renuncia a su cargo al final de este torneo.

“Pensamos diferentes, es una realidad. Las diferencias que hay (con la directiva) me las voy a guardar para mí, para mi cuerpo técnico, para los futbolistas”, resaltó.

En cuanto al juego de hoy ante el Olimpia, donde a Real España solo le sirve ganar por cualquier marcado, el Tato le ha tirado la presión a los de casa.

“Nosotros hemos transmitido toda la semana tranquilidad en el equipo, tranquilidad en la gente del España, pasarle un poquito la responsabilidad a la gente del Olimpia, ellos tienen la presión más grande de pasar, no nosotros, nosotros como equipo, como plantel, estamos muy confiados de que vamos a hacer un gran partido”, subrayó.

Y sobre lo que espera del Olimpia, el Tato concluyó: "No espero una avalanza del Olimpia, nosotros vamos a hacer nuestro partido como lo hemos hecho siempre cuando venimos a Tegucigalpa, las veces que hemos venido no se ha logrado victoria, pero hemos hecho grandes partidos, tenemos total confianza en el equipo, en el plantel, esperemos que sea un partido bonito. Olimpia tiene un gran plantel, va a ser un partidazo".