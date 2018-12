Ónice Flores y su promesa en la final: "Me pintaría el pelo con los colores del Olimpia"

Si de la belleza de esta muñeca dependiera el título del Olimpia, seguro que el León ganaría por goleada sin problema. Ella es Ónice Flores, la reina de las redes sociales en Honduras, bailarina profesional, presentadora de televisión (del programa Algo Pinta que transmite GO TV) y una de las aficionadas más apasionadas por el Albo. Su amor por el cuadro merengue es infinto y lo que más desea es celebrar un nuevo título de campeón.



¿Olimpia de corazón o de moda?

Obvio que de corazón, ja, ja, ja.



¿Qué haría por ver campeón a Olimpia?

Me pintaría el pelo con los tres colores del Olimpia, vendería baleadas afuera del estadio, les haría una canción, ja, ja, ja. Lo que quieran con tal de que ganen.



¿Dónde vas a ver la final?

Espero poder ir al estadio con mi familia, si no pues lo veremos en casa.

¿Cuál fue la razón que la hizo enamorarse de Olimpia?

Desde pequeña la influencia de mi papá y de mi hermano, pues me llevaban al estadio y ahí nació el sentimiento de apoyar a mi equipo, con ganas de verlo siempre ganando Copas.



Su ídolo olimpista...

De todos los tiempos, el argentino Danilo Tosello.



¿A quién miras de héroe en esta final?

A Jerry Bengtson.



Las modelos, presentadoras de TV y chicas famosas como vos, son la debilidad de los futbolistas, ¿mito o realidad?

-Ónice comienza a sonreír tras la escuchar la pregunta y luego responde:

“No solo modelos o presentadoras, de todo, ja, ja, ja. De todo. Es una realidad”.



Cuenta con muchísimos seguidores en sus redes, ¿cuál es el comentario más picante que le ha hecho algún seguidor?

¡Ufff!…el más picante que me ha hecho un seguidor. Déjeme recordar. Han sido tantos que me dan risa. El que más recuerdo fue hace poco que subí una foto y me pusieron: “quisiera ser guitarra para tocar todo ese cuerpo”.



-Tras la entrevista bromeó con respecto a esta interrogante: “Tuve que poner a volar mi imaginación para responder eso, ja. ja, ja”.





¿Se considera sexy o guapa?

Guapa



¿Son más bonitas las motagüenses o las olimpistas?

Las olimpistas, ja, ja, ja.



¿La enamoran muchos futbolistas?

Sí, muchos. No puedo mencionar nombres, ja, ja, ja. Ha habido veces que entre amigas platicamos y nos damos cuenta que nos escriben a todas los mismo.



¿Le han hecho alguna propuesta romántica?

Sí, futbolistas varias veces, pero en términos generales me han hecho propuestas indecentes.



¿Cómo cuáles?

A mí, me han ofrecido carros, casas, que me sacarán del país, puestos políticos, ja, ja, ja, pero mis valores sobrepasan cualquier tipo de cosas.



¿Sería novia de algún futbolista?

No, pero sí he estado a punto, ja, ja, ja.



¿Le haría caso a alguno?

Uno no debe decir nunca. Espero no hacerlo, pero no se sabe.



¿Soltera en este momento?

Sí, soltera.





¿Se considera la mujer más bella de Honduras?

No, ja, ja, ja. La más bella se llama Yaritza Owen (acaba de ganar el segundo lugar en el show televisivo de Univisión: Nuestra Belleza Latina).



¿Cuál es la mayor travesura que ha hecho en su vida?

Ja, ja, ja. Eso no se pregunta. A ver. Mmm…me ponés a pensar. ¿Qué podría ser? Meter un novio a la casa sin que mi mami se diera cuenta, ja, ja, ja.



¿Ha sido el 2018 su mejor año?

Ha sido un excelente año, pero pienso que el 2019 será mejor.



¿Cómo recibirá el Año Nuevo?

En familia, como siempre, esperando compartir con todas las personas que quiero, bailando, compartiendo, el cuchumbo que no hace falta. No soy mucho para decir que en fin de año me iré a una discoteca u otra cosa.



Mientras luce su camiseta roja, no blanca, del Olimpia, Ónice suelta sonrisas y bromea con sus compañeros de trabajo. “Podemos apostar a que Olimpia gana el domingo”, dice la hermosa presentadora.

Es habitual ver a esta hermosa chica, vistiendo los colores de su amado León, en el sector de populares del Nacional, saltando, cantando y gritando a todo pulmón los goles.