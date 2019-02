Ricardo Canales: "La gente se harta de los árbitros"

El veterano guardameta del Vida, Ricardo Canales, denotó su semblante de molestia y frustración tras el final del encuentro ante Juticalpa por la quinta jornada del torneo Clausura 2019.

"Nos da mucho pesar, primero por el incidente extra fútbol, no estoy de acuerdo con este tipo de violencia, pero la gente se harta de los árbitros que vienen a La Ceiba, hacen lo que ellos quieren. A Elder Torres no le pitan un claro penal, a ellos les pitan de todo. La gente se harta", comenzó declarando el jugador.



Pese a las incidencias arbitrales deja en claro que "nosotros no podemos estar atenidos a ese tipo de situaciones, tuvimos más de diez opciones claras de gol. Fuimos muy mezquinos en definición, es una parte que debemos analizar y ocuparnos en eso para ser letales. De todas ellas solo logramos concretar una para terminar sufriendo al final".



Y agrega: "Es una pared que no estamos encontrando... es esa pared que nos permita dar el salto y la confianza del triunfo. Cuando no se logra es muy difícil remar contra la corriente. Solo esperamos que el esfuerzo que dimos hoy sea recompensado con un triunfo en el próximo juego".



Hasta el momento el Vida acumula dos empates y tres derrotas, resultados que le valieron para caer a la última posición con dos puntos en lo que va de la actual campaña.