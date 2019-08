Pedro Troglio: "La salida de Chirinos nos descompaginó la idea inicial"

Siendo líder del torneo con siete puntos, el Olimpia de Pedro Troglio se prepara para encarar su cuarto duelo en la Liga Nacional y el timonel argentino tiene claro el panorama que les espera en los próximos días.

"Estamos bien, pensando hacer algunas variantes para darle descanso a los jugadores y rotar, ya que tenemos un montón de partidos complicados, en cancha sintética, con los viajes y un clásico de por medio", comentó.

En cuanto a las variantes que tendrá para este juego. "Yo hoy no tengo titulares, hoy voy armar un equipo y quizás algunos de ellos puedan jugar el sábado. Tengo un buen plantel y puedo armar dos equipos. algunos que jugaron el otro día los voy a guardar pensando en el sábado".

Sobre lo que espera del Vida. "Sabemos que es un equipo que no empezó bien y que va tratar de esperar, achicar espacios, dejar pasar el tiempo, pero estará en nosotros estar concentrados y ganarlo rápido y manejar el trámite de otra manera".

Adelanta el 11 ante Vida

Pedro Troglio como tiene acostumbrado adelantó su 11 para el enfrentar el Vida. "Va jugar Leverón y los únicos que va a repetir de lo que fue el otro día son: Alvarado, Paz, Nuñez, si no llega el pase de Beckeles y a lo mejor Benguché. Va jugar Pineda, Alvarez, Rembrandt Flores; Maidana, Róchez y después veremos. Fonseca en el arco".

El futbolista que aún debe esperar es Jerry Bengtson, quien no está al cien por ciento.

"Bengtson hace una semana que está entrenando y le va llevar un mes ponerse bien. Él vino de estar en la casa, no estaba entrenando. Un jugador profesional no puede llegar hoy y jugar a la semana y está lejos de ser el Bengtson que ustedes conocen. Yo siempre le dijo a los jugadores que deben escuchar a la gente que sabe de fútbol, no a los representantes".

Cuando se le consultó si estaba viendo de menos al Vida. "¿Te parece que menosprecio al Vida poniendo a Jorge Álvarez, con Carlos Pineda, Rembrandt Flores que son históricamente medalla de plata del fútbol hondureño?. Pongo a Maidana que todos me están preguntando porque no lo pongo. También a Benguché o sino a Eddie Hernández. Atrás mantengo a Eve Alvarado, Johnny Leverón, un exseleccionado, Harold Fonseca seleccionado. Osea que es un equipo competitivo. Los que jueguen el clásico tampoco van a jugar en Canadá, tenemos la posibilidad de ir rotando".

El estratega de los albos lamenta que Chirinos se marchara del club. "Tengo un buen plantel, lastima que nos los pude tener a todos juntos de entrada. La salida de Chirinos nos descompaginó la idea inicial, pero de a poco nos vamos acomodando. Tenemos siete puntos de nueve y con un clásico en medio con el calor de San Pedro Sula, no jugando tan bien, pero sumando".

Además adelantó que el volante Matías Morales ya sumará minutos. "Mañana va ir al banco y puede tener unos minutos. Tiene 15 días de preparación y recién ahora tiene condiciones para poderlo usar un poco".

Los candidatos al título en Honduras

También dejó claro que la competencia es dura con los denominados clubes grandes.

"Lo dije desde el primer día que nosotros, Motagua, Marathón y Real España debemos luchar por el campeonato. Marathón ya demostró ser duro y el sábado enfrentamos a Motagua que es el bicampeón. Es un torneo que no estamos jugando solo, pero el deseo y la obligación es ser campeón".

Y sobre las salida de jugadores. "Los únicos que se están por ir son Pinto, García que se van a préstamo. Ya se fue Argueta. La idea es darle rodaje a los jóvenes y que haya un buen futuro".

Pedro Troglio recordó lo que fue el duelo ante los verdolagas. "Hoy volví a ver el partido y en el nerviosismo me sentí no tan conforme. Estuvimos mal en lo técnico con la pelota en los pies, pero en defensa se trabajó muy bien. La intensión es que a lo largo del tiempo se juegue bien y necesitamos ganar el clásico, sería una inyección anímica".

Y además comentó. "Me quise morir con la penales que dicen que fueron. La de Paz, es una pelota a un metro y la tiene pegada al cuerpo y no fue penal. La falta de Núñez no existió. quieren que les muestre todas las faltas que nos cobraron y no fueron".