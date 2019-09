Jorge Pineda: “Mostramos mucha categoría, capacidad y ante todo contundencia”

El asistente técnico de Héctor Vargas en el Marathón, Jorge Pineda, consideró que la victoria 5-2 sobre Real Sociedad en la jornada ocho del Torneo Apertura 2019, pudo haber sido más “abultada”.

¡Marathón aplastó a Real Sociedad y es líder solitario del Torneo Apertura 2019!



En palabras de Pineda “yo creo que es un resultado donde nos manifestamos en una manera importante en el cual inclusive pudo haber sido más abultado el marcador", comentó.



Y agregó: “Vamos bien gracias a Dios, la aspiración del equipo es grande conforme a la planificación que tiene el profe, cuerpo técnico, directiva y jugadores. Vamos por buen camino”.



Sin embargo, no todo es felicidad puesto que los goles recibidos se traducen como errores puntuales que según él, no se pueden permitir.



“Siempre hay comentarios, ganando 3-0 este equipo nos hizo dos goles, eso no se puede permitir. Este es un equipo que hay que matarlo, nos pudimos complicar”, soltó.





Fuera de ello, Marathón cierra la jornada en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Nacional de Honduras con 19 puntos, algo que llena de alegría al plantel.



“Es lo que se pretende en todos los partidos que nos resten, estamos conscientes que los juegos serán complicados. Hoy mostramos mucha categoría, capacidad y ante todo contundencia. Vamos por buen camino”, añadió.