La crítica en Diez TV tras el clásico: "Olimpia y Motagua quedaron a deber"

Olimpia y Motagua se enfrentaron este domingo por la fecha 13 del torneo Apertura de la Liga Nacional y los blancos se llevaron los tres puntos.

En juego disputado en el estadio Carlos Miranda de Comayagua, el equipo de Pedro Troglio triunfó por 2-1 ante los azules y se colocaron a un punto del líder Marathón.

Ver también: Se suspende el Olimpia-Alianza por la Copa Premier Centroamericana

Pese a esto, las críticas han llegado por el pobre espectáculo futbolístico mostrado. Jorge Fermán, periodista de Diez TV, analizó el clásico.

“Poco fútbol, me parece en lo particular, hoy Olimpia y Motagua nos quedaron a deber en lo futbolístico, los entrenadores al final del partido pueden hablar de esfuerzo, de que sus jugadores se entregaron, sí, pero a veces el sacrificio y la entrega no es suficiente, la gente quiere ver buen fútbol. Hoy en este clásico hubo falta de calidad”, aclaró.

Por otra parte, la presentador Jenny Fernández, asegura que esperaba al menos más llegadas, pero fue más de lo mismo.

“Me decepcionó el Olimpia y el Motagua, pero en este caso voy a poner un asterisco considerando que ambos vienen de jugarse una clasificación en los cuartos de final de Liga de Concacaf. Yo sí esperaba un poco más de llegadas, de intensidad, pero fue más de lo mismo. Pocas emociones, juego fuerte, brusco, al menos hay que destacar que no hubo incidentes que lamentar”, dijo.