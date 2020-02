Rubilio Castillo: "Poco a poco vamos llegando al ritmo tope que queremos"

Rubilio Castillo jugó su segundo encuentro con Motagua tras su regreso de Portugal y volvió a marcar, esta vez frente a la Upnfm. Esta diana dejó satisfecho al ariete el cual considera que va llegando al nivel deseado.

"Estamos consiguiendo el ritmo que queremos. Pudimos anotar y colaborar con el equipo, vamos por buen paso y esperamos en Dios que nos venga bien en el siguiente partido. No ha costado mucho la adaptación, esto es trabajo de todo el equipo. Nos llevamos un gran resultado que eso nos ayuda para la tabla. Hemos conformado un equipo muy sólido y eso es muy positivo".

Y es que Rubilio estuvo varios meses sin tener participación en el Tondela de Portugal, allá se mantuvo entrenando pero sin contar con minutos de juego. Con Motagua está logrando esa continuidad y es lo que buscaba.

"Me siento muy bien, poco a poco vamos llegando al ritmo tope que queremos. Físicamente vamos mejorando y no me ha pesado porque en Portugal me mantenía entrenando".

Sobre la dupla con Gonzalo Klusener, Rubilio Castillo valoró al respecto y emitió elogios hacia el delantero argentino.

"Es un jugador muy experimentado, sabe moverse y sabemos la capacidad que tiene, fue muy fundamental para que se diera el resultado. Esperemos en Dios que sigamos con este ritmo, ahora viene España, un rival muy complicado, merece respeto y bueno sabemos que van a pelear hasta el último minuto".