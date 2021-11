Faitelson da su pronóstico para el Costa Rica-Honduras y habla de la ausencia de Keylor Navas

No hay duda que la Selección Nacional de Honduras y Costa Rica se juegan su última carta en esta eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022.

La Bicolor viene de perder ante Panamá en San Pedro Sula y los ticos no pudieron con Canadá. Ahora reciben en el estadio Nacional de San José a la "H" del "Bolillo" Gómez.

David Faitelson, polémico comentarista mexicano, habló sobre este clásico centroamericano, donde resaltó el tema de la ausencia de Keylor Navas y el impacto que puede tener en el compromiso ante Honduras.

“Por supuesto que va a afectar a la selección de Costa Rica no contar con Keylor Navas, es un referente, la seguridad que te puede dar en la portería y también por el simple hecho de que vas saliendo del campo de juego y lo que puede generar en los propios jugadores de la selección costarricense y lo que puede generar en el rival. Es un partido fundamental ante Honduras, es una oportunidad para la selección de Costa Rica de despegarse de abajo y poder aferrarse a la posibilidad de perseguir a los equipos que intentan fugarse, alejarse por la clasificación, Estados Unidos, México, Canadá y Panamá, es un partido fundamental y también es un clásico centroamericano contra Honduras, Costa Rica tiene que salir a ganar, tiene que salir con todo”, expresó David Faitelson para ESPN Costa Rica.

Asimismo, habló de la polémica del portero del PSG, Keylor Navas. “Las críticas sobre Keylor Navas, sobre si está lesionado o no, yo tengo mucho respeto por eso, y más tratándose de un jugador como Keylor Navas, difícilmente por un futbolista se metan las manos al fuego, pero si se trata de Keylor Navas vale la pena metar las manos al fuego, es evidente que él no está al cien por ciento y él sabe que si no está al cien por ciento no puede ayudar a su equipo, así que va a tratar de hacerlo desde otras instancia”, expresó Faitelson.

Por último, dio su pronóstico y deja claro que Costa Rica tiene todo para llevarse la victoria ante Honduras.

"Leonel Moreira es un portero seguro, el guardameta de la Liga Deportiva Alajuelense, yo creo que Costa Rica va a tener la capacidad de sacar el resultado en su casa, es vital y muy importante, pero es una desventaja evidentemente no tener a Keylor Navas en la cancha", concluyó David Faitelson.