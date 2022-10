Four Four Two: Revelan nuevo ranking de los 100 mejores futbolistas de la historia; Messi supera a Maradona y Cristiano a Pelé

La revista inglesa Four Four Two (4-4-2), es una de las más

prestigiosas en Europa, y una de sus peculiaridades es que publica rankings relacionados al fútbol. En el año 2017 confeccionó un listado con los 100 mejores futbolistas de la historia y este lunes 10 de octubre publicó un nuevo listado con varias modificaciones, más que todo en el top 5. Uno de los cambios es que Lionel Messi desplazó a Diego Maradona de la cima, quien ahora ocupa el segundo lugar. Seguido de Cristiano Ronaldo que es tercero y en el cuarto puesto quedó la leyenda de Brasil, Pelé. Jugadores como Zinedine Zidane, Johan Cruyff, George Best, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskas y Ronaldo Nazario, en ese orden complementan el top 10. “Francamente, podríamos hacer otra lista de 100 grandes jugadores para no pasar siquiera el corte. Pero al final, tuvimos que elegir a los jugadores que sentimos que fueron los más influyentes en su era en particular, los más memorables, los jugadores que nos asombraron con su talento y sus logros”, explicaron los periodistas encargados de esta lista.

Los especialistas de la revista explicaron porque Lionel Messi está por encima de Maradona. “En 20 años, los jóvenes fanáticos del fútbol leerán sobre una figura mesiánica cuya brillantez asombró al mundo, rompió una letanía de récords y comenzó una era de dominio... pero hasta que vean los videos no tendrán una idea de lo que se han perdido. La cantidad de sus goles palidece en comparación con su belleza”, inicia el documento. “Ha sido votado entre los tres mejores jugadores del mundo durante 10 años y entre los dos primeros durante nueve. Una cosa es llegar a la cima y otra muy distinta permanecer allí. Hay aficionados veinteañeros que nunca han conocido un mundo en el que Messi no nos cautive semanalmente”, añadio FOUR FOUR TWO. “Solo por evolución Messi ha logrado mantener su nivel. El dribleador se ha convertido en un creador de juego maduro que ahora dicta el juego mientras sigue demostrando ser decisivo en el último tercio. Messi, ahora en sus 30, nunca ha estado mejor equilibrad”. “Sin embargo, Messi no está acabado. Una Copa del Mundo el próximo mes presenta otra oportunidad de gloria con Argentina. Con sus piernas más lentas pero su mente todavía aguda”, advirtió la revista. “Pelé marcó más goles. Cristiano Ronaldo ha ganado más trofeos. Ambos han vivido vidas más estables que el ex adicto a la cocaína con sobrepeso que ocupa el segundo lugar en esta lista, cuya relación con el fútbol se volvió cada vez más tensa a medida que su carrera continuaba. Si has visto a Diego Maradona con una pelota de fútbol en los pies, lo entenderás”, termina el documento.