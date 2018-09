Ramos: "Podemos competir a la misma altura que con Cristiano"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, dedicó elogios a Cristiano Ronaldo tras marcar una época en el club, pero aseguró que ya "es pasado", que condicionaba a un estilo de juego y argumentó que con la actual plantilla pueden "competir a la misma altura".

Leer más: El último dardo de Ramos a Cristiano Ronaldo



"Cris ha marcado una época maravillosa en el Real Madrid, ha batido todos los récords y ya es pasado. No podemos vivir de lo que hizo, el Real Madrid empieza de cero cada temporada. Deja un hueco muy grande que es cubierto por jugadores que vienen con mucha ambición. Hemos formado de nuevo una grandísima plantilla que va a poder competir a la misma altura que cuando estaba Cris. Le tenemos cariño y reconocimiento, le deseamos lo mejor siempre cuando no se cruce con nosotros", manifestó.



La ausencia de Cristiano Ronaldo permite al Real Madrid adueñarse más de los partidos y buscar más maneras de atacar, según Ramos. "Cris te da muchas cosas y te quita otras, pocas, pero era muy vertical, jugaba mucho a la contra aprovechando su velocidad. Ahora tenemos más posesión y otra manera de hacer daño a los rivales".



El capitán madridista no piensa que el favoritismo del Real Madrid en una Liga de Campeones que ha conquistado en cuatro de las cinco últimas ediciones, se haya rebajado, aunque prefirió ser cauto.

¡MARADONA Y UN DEBUT DE ENSUEÑO!





"Luis Aragonés decía que hay que serlo y parecerlo (favorito), creer sin sacar pecho porque rápido te lo meten para dentro. No nos gusta ir de favoritos pero competimos convencidos de poder ganarla. Tenemos que ir paso a paso porque el camino es muy largo", dijo.



Y entre los equipos candidatos a la corona destacó al Barcelona. "Hay rivales muy fuertes como el Barcelona que es favorito. Es normal que sus jugadores hagan hincapié en ganar una competición que es la más bonita que podemos disfrutar".



Ramos admitió que es especial poder ganar esta edición cuya final la acoge el Wanda Metropolitano. "Tres Champions consecutivas no es casualidad. La ambición nos ha hecho ser el mejor club del mundo siempre en la historia".



"El Real Madrid siempre está obligado a ser competitivo en todas las competiciones, nos toca defender título y es un plus de motivación que la final sea en la capital, en el campo de uno de nuestros rivales directos", confesó.



Preguntado por Marco Asensio, al que el año pasado pidió que no se le cargase la mochila de responsabilidad, el capitán madridista aumentó la carga convencido de que marcará una época en el Real Madrid.



"A Marco le tengo un cariño especial, llegó muy joven y me siento reflejado. Ya va siendo hora de meterle alguna piedrecita en la mochila pero no cargarlo en exceso. Ha pasado de ser jugador con progresión a realidad, asume responsabilidad en el equipo y va a marcar una época en el Real Madrid. Confiamos mucho en él, ojalá siga en este camino para que marque una trayectoria única", sentenció.