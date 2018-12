Día, hora y canal: Sorteo de los octavos de final de la Champions League

La Champions League ya conoce a todos los equipos clasificados a los octavos de final de la competición.

Las liga que más representante tendrá en fase de eliminación será la inglesa. Ya que sus cuatro equipos clasificaron.



Le sigue la liga española que tendrá tres representantes. Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Solo el Valencia quedó fuera de la ronda eliminatoria y bajará a la Europa League.



Completando la lista de las grandes ligas, la Serie A italiana se verá representada únicamente por la Juventus ya que Inter de Milán y Napoli no pudieron avanzar de la fase de grupos.



El sorteo se realizará el próximo 17 de diciembre en la ciudad de Nyon, Suiza a las 5:00 A.M (Hora de Honduras).



Hay que tener en cuenta que en esta ronda no podrán haber enfrentamientos entre equipos de la misma liga.



Los partidos de ida de los octavos de final de la Champions se jugarán el 12, 13, 19 y 20 de febrero de 2019. Los encuentros de vuelta se producirán el 5, 6, 12 y 13 de marzo.



Estos son los equipos clasificados a los octavos:



Grupo A

Atlético de Madrid

Borussia Dortmund



Grupo B

FC Barcelona

Tottenham



Grupo C

PSG

Liverpool



Grupo D

Oporto

Schalke 04



Grupo E

Bayern Múnich

Ajax



Grupo F

Manchester City

Lyon



Grupo G

Real Madrid

Roma



Grupo H

Juventus

Manchester United