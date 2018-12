Mohamed Salah habría pedido su salida del Liverpool por el posible fichaje de un israelí

La estrella del Liverpool, Mohamed Salah, habría pedido su salida del conjunto inglés tras darse a conocer el interés de los 'reds' por un jugador israelí.

Según 'The Jerusalem Post', Munas Dabbur sería el motivo principal por el cual el egipcio no continuaría en el equipo líder de la Premier League.



En el pasado, Salah se ha metido en problemas al negarse a darle la mano a los jugadores israelíes con la excusa de tener que atarse las botas durante un partido entre el Maccabi Tel Aviv y el Basilea, momento en el cual militaba en el conjunto suizo.



El entorno del jugador niega la noticia y dice que está centrado en el fútbol y que no le molesta con quien esté negociando el Liverpool.