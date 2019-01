La trágica historia de Justin Fashanu, el primer futbolista que se declaró homosexual

Justin Fashanu fue el primer jugador de la historia del fútbol en declararse homosexual en los años noventa, su historia tuvo un trágico final tras ser acusado de haber violado a un joven en Estados Unidos.





El futbolista inglés nació en la ciudad de Londres el 19 de febrero de 1961. Sus padres biológicos, un estudiante de derecho de Nigeria y una enfermera de Guayana, se separaron tras sufrir dificultades económicas. Junto a su hermano John fueron dados a un orfanato y ambos fueron adoptados por una familia inglesa blanca de clase media.



Personalidad y su incursión en el boxeo.



Antes de convertirse en futbolista profesional, Justin se dedicó al boxeo en su juventud y era una promesa de ese deporte. Llegó en dos ocasiones a ser finalista de los pesos junior a nivel nacional a la edad de 14 años.



Los relatos de allegados a él lo describen como alguien alegre, carismático y dentro del terreno de juego una persona aguerrida, incluso Michael Robinson, ex futbolista y comentarista de la cadena Ser, lo describió como "un tipo sonriente, tremendamente amable; distaba mucho de su manera de desenvolverse en el campo".



Su etapa de futbolista y declaración gay



Como jugador de fútbol dio sus primeros pasos en el Norwich City. Debutó como profesional el 13 de enero de 1979 siendo uno de los jugadores más importantes del equipoque se ganó a la afición con goles espectaculares.





Tras sus buenas temporadas se convirtió en primer futbolista negro por el que se pagó un millón de libras al ser transferido al Nottingham Forest,uno de los mejores equipos ingleses en la época de los ochenta.



Fashanu no cumplió con las expectativas del equipo y comenzó a mostrar su bajo rendimiento en su carrera. Como futbolista jugó en 10 clubes entre profesionales y semiprofesionales, entre los más destacados el Manchester City en el año de 1989.



En 1990, la potada del diario británico The Sun publicó 'la confesión' de Justin Fashanu. "I am gay (Soy gay)", prácticamente fue una confesión obligada porque el medio lo amenazó con sacar a luz su historia. Según Nick Baker,autor del libro biográfico del jugador Forbidden Forward (El delantero prohibido), el futbolista fue chantajeado.





Le dijeron: 'Sabemos que eres gay, o lo cuentas y te pagamos o igualmente lo sacamos y no recibirás dinero'. Fashanu recibió por la entrevista Forbidden Forward 20.000 libras (22.800 euros).

Tras esa portada su hermano, también futbolista, no soportó tal declaración, consideraba que eso dañaba la imagen de su familia y le ofreció 75.000 libras (85.700 euros) si se mantenía en silencio.



Acusado de violación y suicidio



El futbolista a los 37 años fue acusado de haber abusado sexualmente de un joven de 17 años en Estados Unidos, donde se había trasladado para ser técnico. Con miedo de recibir un juicio por la acusación tomó un avión y volvió a Inglaterra.



Dentro de la historia, Marisol Acuña, cuñada de Fashanu cuenta que "Justin fue chantajeado por este chico, le pidió dinero. Tenía pensada su marcha, no huyó de la justicia".



Un mes después de haber sido acusado el jugador fue encontrado sin vida en un callejón de Londres tras haberse ahorcado.