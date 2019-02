Ramos: ''Tras la marcha de Cristiano me toca asumir su rol y yo encantado''

El defensor Sergio Ramos habló para el Hormiguero sobre la actualidad del Real Madrid, su nuevo papel en el equipo tras la ausencia de Cristiano Ronaldo y el mes de febrero que viene cargado en todas las competiciones.

La delantera

''La gente en el fútbol es un poco injusta porque se queda con los goles. Y yo he tenido la suerte de contribuir con goles. La gente se olvida del trabajo defensivo que hace falta para ganar. Desde pequeño tengo ese espíritu que me gusta sumarme al ataque y dedicárselo a alguien cercano''.

Lanzador de penales

''Tras la marcha de Cristiano, me toca asumir su rol y lo hago encantado. Es una manera de ejecutar y de sentir. Yo nunca pienso en ofender a un compañero, y si alguna vez alguno se ha sentido ofendido le pido perdón''.

Febrero

''Nos toca el Barca que va líder, nos ha tocado en Copa. Además del derbi en LaLiga, que lo tenemos a dos puntos para poder superarlo. Y a la vuelta de la siguiente semana tenemos Champions. Ahora llega lo bueno y a mí, como jugador, me gusta''.

El momento del Real Madrid

''Nos vamos a jugar todo tanto la Champions, como LaLiga y la Copa del Rey. Ahora hay que estar bien. El Madrid llega en un estado de forma sensacional''.

¿Te gustaría ser director técnico?

''Es algo que me gusta. Me sienta bien cuando hablo a los compañeros. De aconsejar a la gente. Ejercer de líder y capitán es algo similar, con respeto a los entrenadores. Es algo que no descarto''.