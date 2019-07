Julio Dely Valdés reacciona molesto por la nueva eliminatoria de Concacaf

Julio Dely Valdés, técnico de Panamá, reaccionó molesto por el nuevo formato de la eliminatoria al Mundial de Qatar 2022, algo que Concacaf hizo oficial hace unos días.

El mandamás interino de los canaleros junto a su molestia, también dijo estar sorprendido y aseguró que tenían que haberle consultado a todas las confederaciones.

“Todavía no he digerido esa noticia tan drástica, un cambio de forma repentina para nosotros, seguramente no para Concacaf en este caso porque ya lo tenían estipulado. Es una pena, es algo que no se consultó, creo que si se hubiese consultado con las otras selecciones de Concacaf seguramente muchas no estarían de acuerdo”,inició contando en el programa Jorge Ramos y su banda de ESPN.

Y agregó: “Sorprende mucho y una pena porque Panamá ha venido creciendo en los últimos años y que ha participado en el último Mundial, a día de hoy estamos fuera de los clasificados en el ranking”.

El técnico panameño asimismo dijo que esto se venía cocinando pues había rumores hace unos días y ellos lo habían escuchado.

“Todos estábamos sorprendidos, se venía comentando por encima, lo sabíamos de hace unos dos o tres días. Se tenía que consultar con las demás confederaciones, los directivos de la federación de Panamá, El Salvador, Nicaragua y otros países les hubiese gustado que se consultara”.

Y terminó diciendo: “Ahora todo mundo empieza a ver el ranking FIFA, si en el 2018 se sabe esto, habría sido distinto”.