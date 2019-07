Maxi López "disparó" contra Icardi y Wanda Nara: "Me jode que mis hijos sean utilizados"

El delantero argentino Maxi López, habló de manera amplia para el programa "Podemos Hablar" de Telefé y no tuvo problemas para hacer unas confesiones sobre lo que ha pasado con su exmujer Wanda Nara y Mauro Icardi, que era su gran amigo.

El que fue jugador del Barcelona disparó contra ellos y no escondió que existe una relación mala.

Ver también los fichajes de Europa: Keylor define su futuro y Barcelona presenta a Griezmann

"¿Es cierto que la mafia siciliana te ofreció hacerles una atención?", le preguntaron primero al delantero, pero Maxi López prefirió no contestar a una versión que está instalada desde hace años. "Prefiero no contestar", dijo, entre risas, dando a entender que el rumor era cierto.

Maxi tuvo tres hijos con Wanda Nara: Valentino (10), Constantino (8), y Benedicto (7). El gran problema es que no pasa mucho tiempo con ellos, pues viven en Italia y él en Brasil.

"Me ha pasado mil veces que me pregunten 'Papá, ¿por qué no viniste al partido?'. Y papá fue al partido, pero no te pudo ver. O '¿por qué no me llamaste?'. Y papá te llamó...", relata Maxi.

"En el último año los vi dos veces a mis hijos. Cuando yo me veo con ellos es como si no hubiese pasado el tiempo, hay un ambiente que está bueno. Pero si yo que soy grande lo sufro, me imagino que ellos también. Pero quizás en algún otro momento va a cambiar", agregó.

Jugar en Brasil y viajar para estar cerca de sus hijos es muy complicado sin duda para Maxi López.

"Viajé desde Brasil a Europa dos o tres veces para verlos, de las cuales los vi solamente una. Era complicado tomar un avión de doce horas de Brasil a Italia. Así que ahora voy a tratar de volver a jugar a Europa", dice.

El jugador sudamericano resalta que nunca ha podido llegar a un acuerdo con Wanda para poder pasar más tiempo con sus tres hijos.

"En cinco años nunca pudimos tener un acuerdo. A veces por ahí no se puede respetar una cosa o la otra, pero vos te acomodás por los nenes. Yo me acomodé siempre para ver a mis chicos"."Siempre es un tema de plata. Cuando tendría que estar yo en semana de vacaciones con ellos, tengo que pagar vacaciones de ella o viajes. Siempre el problema es la plata. A mí me encantaría poder solucionarlo con ella, que no sea todo expuesto", subrayó.

Por último, reveló una charla que tuvo con Mauro Icardi, siempre vinculado al tema de sus hijos. Hay que mencionar que el jugador del Inter de Milán tiene dos hijos con Wanda.

"Cuando te tocan a tus hijos o los utilizan para dar un mensaje no está bueno. Y se lo dije una vez que hablé con él. Le dije que en un futuro iba a ser padre e iba a entender lo que es la situación. Por ahí ahora no lo entendés porque no lo sos, le dije. Pero no está bueno. Obviamente la respuesta fue negativa. Cuando mis hijos vienen utilizados en una situación, me jode y me duele, soy padre y es normal", concluyó.