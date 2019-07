La situación de Neymar que preocupa al Barcelona de cara su fichaje

La novela Neymar-Barcelona, tiene un nuevo capitulo. Según diario AS de España el equipo culé ya recibió varios informes sobre el pie derecho del brasileño, donde ha sufrido las últimas lesiones, precisamente en el quinto metatarsiano.

El Barca ya ha consultado con algunos especialistas la situación del crack del PSG que lo ha alejado de las canchas por vario tiempo y eso preocupa.



Cabe recordar que en las dos temporadas con el conjunto de la Torre Eiffel, Neymar se ha roto el quinto metatarsiano del pie derecho. En la primera se vio obligado a operarse y en la segunda tuvo un método más conservador.



Una vez que se recuperó y listo para la Copa América, sufrió un esguince de tobillo que lo alejó de la competición donde su selección ser coronó como campeona.





El Barcelona ya ha recibido varios informes sobre la situación de Neymar y no solo nada alentadores. Los documentos destacan que podría acabar sufriendo una pseudoartrosis de la fractura del quinto metatarsiano, es decir, que no habría cicatrizado bien el hueso y que la única solución es pasar nuevamente por el quirógrafo.



AS deja saber que las consultas son extraoficiales pero que han servido al equipo culé para saber si conviene o no el fichaje de Neymar para la próxima temporada.