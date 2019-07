Barcelona: Aleñá dispara contra la directiva por el cambio de dorsal con De Jong

El mediocampista del Barcelona, Carles Aleñá, fue el protagonista de unas polémicas declaraciones previo al entrenamiento de este martes en Tokio, Japón.

La inesperada respuesta de Griezmann sobre en qué posición le gustaría jugar en Barcelona

Los azulgranas disputan su segundo partido de preparación ante el Vissel Kobe de Iniesta el próximo sábado y Aleñá cargó contra la directiva por el tema del cambio de dorsal con la llegada del holandés Frenkie de Jong.

''La verdad es que me sentó muy mal que la directiva no me enviara ni tan siquiera un mensaje para consultarme sobre el cambio de dorsal. Son cosas que pasan en este club que a veces no entiendo. No puede ser que le prometieran a De Jong que llevaría el 21 sin haber hablado conmigo antes'', arremetió el canterano.

Aleñá explica que esta decisión le supo mal ''porque creo que yo siempre he tenido buenos gestos con el club. Simplemente un mensaje, pero no quiero meterme más en este tema. Ahora ya se ha acabado ahora a por los títulos''.

Asimismo el jugador asegura que su relación con De Jong es muy buena. ''Fue una cosa muy rápida. Sabía que le gustaba el 21, así me lo transmitió. Él me lo pidió con toda la humildad y me dijo que la decisión era mía. Lo hablamos con Frenkie y yo acepté de manera supernatural y creo que él hubiera hecho lo mismo por mí''.

Por otro lado, Aleñá afrontará su segunda temporada en el primer equipo y espera ser importante para Valverde. ''Quiero dar un paso adelante y hacer lo que me pide el entrenador y luchar por la titularidad''.

Cabe mencionar que el canterano tiene muy difícil ser titular con las presencias de Busquets, Rakitic, Vidal, Arthur y el propio De Jong.

hacer lo que me pide el entrenador y luchar por la titularidad"