Sergio Ramos se pronuncia sobre el fichaje de Neymar: "Es un jugador top"

El Real Madrid ya tuvo su primer tropiezo de la temporada al empatar con el Valladolid por 1-1 en el estadio Santiago Bernabéu y las dudas se han hecho presentes.

Sergio Ramos, capitán de los blancos, habló tras el partido de este sábado y dio la noticia al ser preguntado por Neymar.

El brasileño podría llegar al Madrid en este cierre de mercado de fichajes, aunque la pelea con el Barcelona por su contratación es al máximo. Cualquier cosa puede pasar.

Esto dijo Ramos sobre el fichaje de Neymar: "Siempre lo he dicho, Neymar me parece un jugador top, de los tres mejores del mundo, pero hablar de jugadores que no están puede ser un poco falta de respeto a esta plantilla y a jugadores nuevos que han llegado con ilusión. En el futuro ya se verá".

Por otra parte, dio su opinión sobre el mercado de pases, donde Florentino Pérez no descarta una contratación "bomba".

"En el Madrid siempre se habla de todo, mientras esté abierto el mercado siempre hay posibilidades de que vengan unos y salgan otros. Tenemos que ser fríos y pensar que somos los que estamos, el resto es engañarnos a nosotros mismos. Estamos contentos con la plantilla y con eso vamos a ir al frente. Vamos a ver qué pasa", destacó.

Asimismo, Keylor Navas entró en la entrevista de Sergio Ramos. El portero costarricense ha sonado con fuerza para fichar por el PSG, aunque Zidane dejó claro ayer que no se imagina un Real Madrid sin el costarricense.

"Me parece de los mejores porteros del mundo. El debate en la portería siempre ha sido una realidad. Ya lo vivimos con Iker. Yo pienso que el Real Madrid debe tener dos grandes porteros y los tenemos con Keylor y Courtois. Entiendo que es un problema para Zizou. Quiero que se quede. Es un buen portero y un buen amigo", subrayó.

Sobre el empate 1-1 ante el Valladolid, dijo: "Tenemos que intentar ser más contundentes, que quizá es a lo que quería referirse nuestro entrenador. Hay que aprender, aún es pronto. Es una pena porque nos podríamos haber ido con un buen marcador al descanso. Nos duele porque la gente venía al primer partido en el Bernabéu con esa ilusión renovada, hay muchos aficionados que viven de esa pequeña ilusión, de este ratito aquí. Ojalá nos sirva para mejorar".