Bolton FC, fundador de la Premier League, podría desaparecer hoy por crisis financiera

El Bolton Wanderers, uno de los clubes históricos y fundadores de la Premier League, podría desaparecer este mismo martes debido a los serios problemas financieros que atraviesa en la actualidad.

La venta de la escuadra inglesa estaba casi lista desde el pasado viernes, pero un comunicado a primera hora del lunes sorprendió a sus aficionados. ''Todas las partes acordaron la venta del club de fútbol y el hotel el viernes, excepto Ken Anderson (presidente). El acuerdo de venta del club se derrumbó el sábado'', aseguraron.

Y agregan: ''La EFL (English Football League) ha puesto como fecha límite para resolver el acuerdo el martes 27 a las 5:00 pm. En caso contrario significará la liquidación del Bolton, la expulsión de la EFL y la pérdida inevitable de más de 150 empleos''.

Los jugadores y cuerpo técnico no han podido cobrar su respectivo salario desde hace un par de meses y ayer no fueron capaces de entrenar en su complejo, ya que no disponen de agua, comida y otros suministros para llevar a cabo la cesión.

Desde que descendieron de la Premier League en la temporada 2011-12, el Bolton no ha podido regresar a la máxima categoría y ahora milita en la tercera división.

Los Whites se situan en el penúltimo lugar del campeonato con 11 puntos, y no han podido marcar un tan solo gol en sus últimos cuatro duelos. Además han encajado 12 tantos, con un balance de tres derrotas y un empate.

El Bolton, con 145 años de historia, fue uno de los 12 clubes que participaron por primera vez en la Premier League en 1888, y entre sus logros se encuentran cuatro títulos de FA Cup.

Figuras que pasaron por este equipo son Fernando Hierro, Iván Campo, Salva Ballesta, Rodrigo Moreno, Jared Borgetti y Marcos Alonso. Además el brasileño Julio Baptista estuvo por un tiempo entrenando en sus filas.

