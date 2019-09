Cristiano Ronaldo felicitó al Chucky Lozano tras su debut con Napoli: "Bienvenido a Italia"

Hirving Lozano realizó su debut el pasado sábado con el Napoli en la Serie A contra la Juventus de Turín.

El mexicano jugó todo el segundo tiempo del partido y pudo marcar su primer gol apenas a los 21 minutos de haber entrado al terreno de juego.



Lozano mantuvo un tendencia propia en su carrera que es la de marcar en sus partidos debuts ya que lo hizo con Pachuca, PSV y la selección de México, con el Napoli mantuvo la racha.



Tras el partido, Cristiano Ronaldo se acercó para felicitarlo por su gran juego y le dio la bienvenida a la liga italiana, el mismo Chucky lo confirmó.





"En el último gol de ellos se acercó un poco y me felicitó. Me dijo que 'bienvenido a Italia'. Fue algo muy bonito, es un jugador espectacular, de otra serie, fue algo muy bonito, disfruté mucho del partido porque el equipo se vio muy bien y también por jugar contra grandes jugadores, no solo es Cristiano", dijo Hirving en una charla con TUDN.



Lozano, en esa misma entrevista reveló que no tiene ninguna cábala en sus partidos debuts ya que siempre anota.



"No hago nada, siempre el ansia de jugar, se te viene todo completo, es lo que me pasa, siempre los nervios de cada partido y me ha tocado meter goles en el debut y ahora en Napoli. Primero estaba pensando que me metiera el DT, no había hablado con él y que me metiera en el medio tiempo fue muy bonito, en un estadio espectacular", contó.



El Chucky ahora se encuentra concentrado para enfrentar los amistosos de la selección México ante Estados Unidos y Argentina por la fecha FIFA antes de volver al Napoli.