Courtois a Odriozola tras la expulsión: "Con una tarjeta no hay que hacer esa falta"  

Real Madrid perdió el invicto y liderato de LaLiga ante el Mallorca. El conjunto merengue no puso en su visita al Iberostar Estadio y salió derrotado 1-0.

Thibaut Courtois, arquero blanco, dio la cara tras la dolorosa perdida, comentó sobre el partido y la tarjeta roja que vio su compañero Álvaro Odriozola.



Dura derrota: "Fue el Mallorca que esperábamos, estamos avisados que iban a empezar con mucha intensidad y entusiasmo, nos lo había dicho el entrenador, y teníamos que igualar eso al principio, los primeros cinco-diez minutos nos costó después tuvimos ocasiones y siempre faltaba nos faltaba el último pase que no llegaba; ellos no han tenido más ocasiones, creo que es una pena, aquí hay que ganar".





La roja de Odriozola: "La primera amarilla creo que toca la pelota, la segunda es justa, aunque creo que con una tarjeta no hay que hacer esa falta, pero son cosas de la adrenalina y queríamos ganar el partido y con 10 ya es más difícil"



Derrota antes del Barcelona: "No creo que hablar del Clásico esta semana nos haya afectado, primero teníamos este partido y luego Estambul, y las lesiones tampoco, veníamos casi todos de jugar con la selección y no había mucho tiempo para preocuparse con eso"



Lo que viene en Champions: "El equipo está preparado, vamos a luchar hasta el final siempre, toca recuperar y pensar en Estambul (Galatasaray)".