¿Por qué? Bale está lesionado pero prohíbe al Real Madrid que emita su parte médico

¿Qué pasa con Gareth Bale? El crack galés, de altibajos en esta temporada turbulenta que comenzó con el Real Madrid, está lesionado pero le ha prohibido al equipo español que emita un comunicado acerca de su lesión.

Desde su partido con la selección de Gales (donde destacó antes de caer lesionado), Bale se ha perdido los encuentros ante el Mallorca y el Galatasaray con el Real Madrid.

Sin embargo, el conjunto merengue no ha dado detalles de su lesión ni ha emitido parte médico alguno. Esto ha sido así porque el jugador, según ha confirmado El Chiringuito, no ha querido que se conozcan los detalles de su lesión.

Gareth Bale se lesionó en el último juego que disputó con la Selección de Gales.

Bale no quiere que Real Madrid emita un comunicado

El jugador se apoya en la confidencialidad entre médico y paciente para que su información no se haga pública, ya que no cuenta con su visto bueno.

Edu Aguirre, encargado de ofrecer la información, contó además que sufre una lesión muscular y que su vuelta se podría producir en el próximo encuentro ante el Leganés, aunque es más probable que sea contra el Real Betis el próximo día 2 de noviembre en el Santiago Bernabéu.

"Bale no quiere, como paciente que es, que los médicos del club hagan público qué le ocurre al cuerpo de Bale, no ha decidido que haya parte médico, pero hay una lesión muscular", confirmó El Chiringuito.