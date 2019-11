Más fuera que dentro: PSG no ofrecerá nuevo contrato y Neymar saldrá del club

La continuidad de Neymar en el PSG cada día está más lejos. Este día el diario Paris United asegura que Leonardo ya asume la salida del brasileño para la próxima temporada.

Te puede interesar: Neymar arma la polémica tras regresar a las canchas con el PSG



El club francés tiene en proceso la renovación del contrato de Kylian Mbappé y en segundo puesto el de 'Ney', pero la información del medio citado revela que no se presentará una oferta para ampliar su vinculación contractual.



El acuerdo de Neymar con PSG vence en junio de 2022, y desde el conjunto parisino llevan tiempo con la intención de renovar a su teórica estrella. Sin embargo, las constantes negativas del brasileño, sumado a sus evidentes ganas de salir de París, han enfriado mucho la relación entre ambas partes. Así pues, el director deportivo Leonardo ya ha decidido que no dedicará esfuerzos a la renovación.



Las palabras que el brasileño dijo en septiembre "todos sabían que quería irme del PSG" han calado en la directiva muy fuerte y dentro del club no desperdiciarán su tiempo y dinero, en verano buscarán la salida del '10'.

LA RELACIÓN CON LEONARDO

La relación entre Neymar y Leonardo, director deportivo del PSG, no es muy buena, ya que el futbolista considera que en ningún momento se pusieron facilidades para negociar su tan deseada salida en el pasado mercado de fichajes.



Neymar se perfila nuevamente como el 'culebrón' del próximo mercado de verano, solo que esta vez, ambas partes tendría un objetivo en común: "Su salida".