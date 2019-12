No vivirá en Costa Rica: Keylor Navas confiesa cómo será su vida tras el retiro del fútbol

La carrera de un portero sin duda es más larga que la de cualquier otro. Keylor Navas tiene actualmente 32 años de edad y le quedan algunos años más como profesional.

El guardameta del París Saint Germain ya tiene muy claro lo que hará tras el retiro. En una entrevista con El Chiringuito dio algunos detalles.

Navas aseguró que no regresará a su país natal, Costa Rica, algo que seguramente muchos no lo esperaban.

"No, voy a vivir en España, probablemente. Hoy en día pienso vivir en España", resaltó el jugador tico.

Keylor tuvo una brillante carrera en el Real Madrid, donde conquistó tres títulos de Champions League y en donde también se ganó el cariño de toda la afición merengue.

Fue en 2014 que inició su aventura en España y fue hasta este 2019 que abandonó al Real Madrid. Fueron cinco años donde su familia se encariñó de la ciudad.

¿Entrenador o presidente?

Por otra parte, a Keylor Navas le consultaron a qué se va a dedicar cuando ya no se ponga los guantes.

¿Director técnico o presidente de Costa Rica? Le consultaron al costarricense y sorprendió con su respuesta.



Keylor Navas tuvo una etapa gloriosa en el Real Madrid y por eso seguramente regresará a vivir a España tras el retiro.

"No. Entrenador de momento no, porque cuando me retire, el primer año me gustaría invertirlo en mi familia. No sé, organizar unas vacaciones bien, disfrutar con mis hijos, ver en qué actividades están y los fines de semana poder llevarlos a jugar, al que está jugando al fútbol. Esto del fútbol es un trabajo muy lindo y todo, pero mucha gente solamente ve el partido del fin de semana y ya está. Hay muchos sacrificios que uno deja en el camino", explicó.

De Pérez Zeledón

Keylor Navas nació en San Isidro, Pérez Zeledón, San José, el 15 de diciembre de 1986. Creció amando el fútbol y fue ahí donde empezó el sueño de ser profesional.

Navas debutó en Primera División de Costa Rirca con el Deportivo Saprissa en 2005, jugando antes en las divisiones menores de ese club.

Antes de esto jugó en las divisiones menores de la Asociación Deportiva Escuela de Fútbol Integral de Pedregoso (ADEFIP); una escuela de fútbol que se ubica en Pérez Zeledón, su lugar natal.