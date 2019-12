Increíble historia: Tevez desvela el día que Wayne Rooney le regaló su Lamborghini

Allá en el 2008, Carlos Tevez formó parte del Manchester United que lo ganó todo y en donde formó una gran dupla con Wayne Rooney.

En una entrevista publicada por ESPN, Tevez reveló una increíble historia en sus inicios con el conjunto inglés.

El actual delantero de Boca Juniors hizo una gran amistad con Rooney, debido a que consideraba que tenían historias muy similares.

"Yo me identificaba mucho con él por el lugar de dónde salió, que era una zona baja de Liverpool. Siempre peleaba la pelota como si fuera la última, jugaba como yo. Lo sentí muy personal, me veía muy reflejado en él", recordó Carlos Tevez, quien se interiorizó de lo que había sufrido Rooney durante su infancia.

Tevez recordó que todos los jugadores del United tenían autos espectaculares y el de él era una "porquería", como lo dice el propio argentino.

Ante esto, Rooney tuvo el increíble gesto de regalarle un auto, y no se trata de cualquier carro.

"En las prácticas del Manchester United, aparecía con una Ferrari o un Lamborghini. Todos, hasta el jugador más malo, venía con una Ferrari. Yo aparecía con el Audi que te daba el club y me cargaban todos, como si fuera con un Fiat 600. Entonces empecé a preguntar y este loco de Rooney me dice 'llevate el Lamborghini'. Fui sin registro, por Manchester, andando en esa nave. Me lo dio", confesó.



SE RINDE A GALLARDO

Por otra parte, el ‘Apache’ también tuvo elogiosas palabras para el DT de River Plate, Marcelo Gallardo, que ha liderado un exitoso ciclo de los ‘millonarios’.

“Gallardo le dio humildad a River y River ha tenido que ser humilde y tener los pies sobre la tierra. Le dio los triunfos. Con las pequeñas cosas ellos fueron logrando cosas”, dijo.

Tevez agregó que “Gallardo se acercó a la gente, entendió lo que la gente quería y lo que necesitaba el club para ser lo que es hoy. Como técnico es un fenómeno, no hay dudas de eso. Entendió cómo se maneja River, qué pretendía la gente de River y qué necesitaba. Para un técnico, saber lo que necesita tu club y la gente es una ventaja, y lo aplicó a sus jugadores. Hay que felicitarlo porque es un gran técnico que quedó en la historia de River”.

DARDO A CR7

Asimismo, Tevez se dio el tiempo de comparar a Messi con Cristiano Ronaldo y vaya que ha dado de qué hablar con sus declaraciones.

“Messi no necesitaba ir al gimnasio una hora antes y Cristiano sí. Cristiano aprendió a sacarse un hombre de encima, Messi lo único que aprendió fue a patear tiros libres. Empezó a marcar cuando empezó a practicar. Messi nunca practicó como sacarse de encima a dos o tres rivales, eso es natural. Cristiano se esforzó para ser quien es, obvio que Messi también. Pero lo que tiene Messi es que nos sorprende hasta a nosotros. A todos los futbolistas nos pasa que no entendemos cómo hace para frenar en una baldosa cuando viene corriendo a mil por hora”, explicó Tevez.