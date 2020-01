La Eurocopa 2020 se avecina con muchos cambios y grandes emociones

Este 2020 estará lleno de eventos deportivos a nivel mundial; sin embargo, uno de los torneos que todo amante del fútbol no puede dejar pasar es la Eurocopa 2020. Sobre todo, porque será una edición bastante particular debido a los cambios de formato que ha sufrido para esta temporada.

En primer lugar, la Eurocopa 2020 se disputará por primera vez en un gran número de países a lo largo del continente europeo: serán 12 estadios, en 12 ciudades diferentes y 12 países diferentes. Inicialmente fueron 13 las sedes elegidas, pero Bruselas decidió quedar al margen por el temor de que el escenario pactado no pudiera estar a tiempo para la importante justa.

Dinamarca, Hungría, Irlanda, Países Bajos, Rumania, Escocia, España, Azerbaiyán, Alemania, Italia, Rusia e Inglaterra serán las sedes que tendrán por lo menos tres partidos de la fase de grupos y una ronda eliminatoria cada uno.

La final de la Eurocopa 2020 está contemplada para disputarse el 12 de julio en el estadio Wembley de Inglaterra.

Esta edición de la Euro tendrá 24 selecciones participantes, lo que indica una idea que valida la decisión de la UEFA de ampliar el número de países a partir de 2016. El formato, en tanto, seguirá siendo de seis grupos compuestos de cuatro equipos.

Cabe recordar los grupos que tendrá esta Eurocopa 2020:

Grupo A: Italia, Suiza, Turquía, Gales

Grupo B: Bélgica, Rusia, Dinamarca, Finlandia

Grupo C: Ucrania, Holanda, Austria, Ganador de la repesca D

Grupo D: Inglaterra, Croacia, Rep. Checa, Ganador de la repesca C

Grupo E: España, Polonia, Suecia, Ganador de la repesca B

Grupo F: Alemania, Francia, Portugal, Ganador de la repesca A



Tal como pasó en la Euro 2016, el primero y segundo de cada grupo, así como los cuatro mejores terceros, avanzarán a la ronda de octavos de final. España está entre los primeros lugares en el listado de mejores casas de apuestas. España, Francia o Alemania son los grandes favoritos a volver a ganar el torneo, situación a la que Luis Enrique, el entrenador español, no le escapa, según declara en una entrevista con medios españoles.

“Ha sido un sorteo que en principio nos otorga el favoritismo, no me voy a esconder. Nos gusta ser una de las favoritas, incluso pese a que en las dos últimas fases de campeonatos importantes no hayamos hecho nada. Todos nos dan como favoritos y aceptamos ese rol”, indica el ex entrenador del Barcelona.

EL ANÁLISIS DE JOACHIM LOW

En tanto, el adiestrador alemán Joachim Low reconoce que será una competición bastante complicada, tras ser encasillado en el Grupo F junto a Francia, Portugal y el ganador de la repesca A.

“Todos deben jugar al límite de sus posibilidades en este grupo. Habrá que estar a fondo desde el principio. No veo favorito evidente en este grupo. Con este sorteo, se puede desencadenar el entusiasmo por la Eurocopa en Alemania. Es un sorteo extraordinario. No tengo miedo para nada”, indicó Low en rueda de prensa.

Finalmente, Portugal, vigente campeón de la Euro 2020, mostró su mayor entusiasmo en voz de su entrenador, Fernando Santos.

“Tenemos que felicitarnos. Mis jugadores han podido vivir con las probabilidades. Hemos demostrado que somos uno de los mejores equipos de Europa y del mundo. Tenemos que creer en estos jugadores. Tenemos que mantener el equilibrio y estaremos allí como candidatos”, indicó Santos a medios de su país.