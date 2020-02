VIDEO: La tonta expulsión de Rodrygo Goes en el Real Madrid Castilla que lo deja sin Clásico

Rodrygo Goes no jugó el sábado con el Real Madrid ya que no fue convocado por Zidane, si con el Castilla y aportó en el triunfo sobre San Sebastián de los Reyes.

El brasileño anotó el segundo gol del partido, al minuto 88 el equipo montó un contragolpe y logró hacer el tanto, el portero del conjunto visitante le reclamó porque había un jugador tirado en el suelo y no sacó el balón.





Rodrygo reaccionó y lo que hizo fue celebrarle la anotación en la cara al guardameta, el árbitro le sacó tarjeta amarilla, la segunda para Rodrygo en el partido, la primera la recibió al 38 por una falta.

Se queda sin Clásico

Rodrygo no podrá jugar ante Barcelona la próxima jornada de LaLiga tras la expulsión, así lo indica el articulo 56.3 del Código Disciplinario en España.



"Cuando se trate de futbolistas que pudieran ser reglamentariamente alineados en otros equipos de la cadena del principal o en alguno de los equipos de un club patrocinador, el futbolista sancionado no podrá intervenir en ninguno de estos equipos o clubes, hasta que transcurra, en la categoría en la que se cometió dicha infracción, el número de jornadas a que haga méritos la sanción".

El debut de Reinier

El otro brasileño que acaparaba las miradas era Reinier, el joven debutó este día con el Castilla y dio su primera asistencia de taco en una gran combinación con Rodrygo.