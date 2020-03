''El Barcelona estaba cagado en la cancha y Messi parece exjugador de fútbol''

La dura derrota del Barcelona ante el Real Madrid ha dejado algunos señalados y entre ellos se encuentra el capitán del equipo, el argentino Lionel Messi.

El zurdo disputó los 90 minutos, pero no fue capaz de salvar a su equipo para seguir en la punta del torneo, sin mencionar que gozó de una clara ocasión que terminó errando gracias a la intervensión de Courtois.

Su protagonismo en los partidos importantes ha terminado por colmar la paciencia de algunos aficionados y entre ellos su propio compatriota, el exguardameta Hugo Orlando Gatti, que no se mordió la lengua para atizar contra el delantero.

''No hagamos un drama de la derrota, el Madrid lo ganó bien y el Barcelona estaba cagado en la cancha. Messi es el mejor jugador del mundo, pero cuando tiene que aparecer no aparece en partidos grandes, no podés defenderlo'', arrancó el 'Loco' en El Chiringuito, antes de señalar que el rosarino ''parece un veterano, parece un exjugador de fútbol, es la realidad''.

''Todo pasa con Messi y le sobra porque acá se marca liviano. Parece un exjugador porque ha perdido velocidad, está vencido mentalmente, su cara es triste y ahora lo es más, no contagia a nadie'', agregó el exportero de River y Boca.

Por último, Gatti admite que no tiene nada contra Messi y advierte a la selección de Argentinade cara a la Copa del Mundo que se disputará dentro de dos años en Catar.

''Messi no está, se encuentra inseguro, no tengo nadra contra él y si Argentina espera que dentro unos años los salve, mala suerte. Es mi verdad de lo que veo que futbolísticamente'', cerró.

Messi, desaparecido ante el Madrid

El argentino ya resgistra cinco clásicos consecutivos sin marcar ni asistir. Hay que remontarse a mayo del 2018 cuando la 'Pulga' le marcó por última vez al eterno rival y retroceder a diciembre del 2017 cuando asistió por última vez.