Klopp y su inesperada respuesta sobre el coronavirus que se volvió viral

Liverpool sufrió su tercera derrota consecutiva tras ser eliminado de la FA Cup por el Chelsea y entre todas las preguntas que contestó Jurgen Klopp en la rueda de prensa, al alemán le consultaron por el coronavirus, una epidemia que está acabando con vidas humanas en gran parte de Europa.

Al entrenador de los Reds le pidieron que expresara su pensamiento sobre las cincunstancias que vive el mundo ante esta fatal enfermedad y soltó una particular respuesta que se volvió rapidamente viral.

''¿Por qué a mí? Yo solo llevo una gorra de béisbol y estoy mal afeitado'', contestó Klopp, entre risas, antes de que aclarara que ese tipo de preguntas solo deberían hacerlas a las personas que tienen conocimientos sobre la delicada situación.

''Mira, lo que no me gusta en la vida es que para hablar de algo muy serio, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo, Realmente no lo entiendo'', indicó el teutón.

''Si yo te pregunto a tí, estás en el mismo rol que yo. Así que no, no es importante lo que digan las personas famosas. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta y no las personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo que no saben. Son las personas con conocimiento las que deberían decirle a la gente que haga esto o lo otro y si esto está bien o no. No entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus…'', aseguró Jurgen, con un tono más serio.

Liverpool se mantiene como líder de la Premier League y prácticamente levantará el título ya que se encuentra a 22 puntos de distancia sobre su más cercano rival, el Manchester City.

El próximo compromiso para los dirigidos de Klopp será el sábado cuando reciban al modesto Bournemouth, equipo con el que intentará romper la mala racha de las últimas fechas.

Alarma coronavirus

La Organización Mundial de la Salud publicó que tiene registrados 90,870 casos confirmados en el mundo, de los cuales 1,922 corresponden a las últimas 24 horas. El 80% de estos últimos se concentran en Italia, Irán y Corea del Norte.