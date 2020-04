El técnico argentino que rechazó a Keylor Navas: “En ese momento era medio pelo”

Keylor Navas es actualmente uno de los mejores arqueros del mundo, con un gran paso por Real Madrid y ahora con grandes actuaciones en PSG.

El costarricense en el pasado pudo jugar en Racing Club de Argentina, pero no llegó a Avellaneda porque el entonces DT de los albicelestes, Ricardo Caruso Lombardi, le cerró la puerta.

VER: LAS NOVIAS QUE TUVO EL BRASILEÑO RONALDO

"En ese momento era medio pelo, ni se acercaba a lo que atajó en el Real Madrid", dijo el DT a Racingmaniacos cuando contó que rechazó al portero que en ese entonces jugaba en Saprissa de Costa Rica.

El siempre polémico técnico argentino, ahora en Belgrano, repasó su paso por el banquillo de la ‘Academia’ en el 2009, cuando el cuadro de Avellaneda luchaba por no perder la categoría. Lombardi confesó que le ofrecieron a Navas, ahora en el PSG, pero que lo rechazó porque era muy pequeño de estatura.

“De Keylor Navas me mostraron un video y lo vi muy chiquitito y no me gustaban los arqueros chiquitos. En ese momento además era medio pelo, ni se acercaba a lo que atajó en el Real Madrid”, añadió.