El mexicano Héctor Herrera se pronuncia sobre su futuro en el fútbol europeo

El centrocampista mexicano del Atlético de Madrid Héctor Herrera se mostró convencido este jueves de que su "futuro esta aquí", en el equipo rojiblanco, donde sólo piensa en ser "un jugador importante".

Te puede interesar: Liga MX: Los futbolistas de Morelia que se convirtieron en leyendas y que nunca serán olvidados



"Mi futuro está aquí, tengo contrato para unos cuantos años y no me hace pensar en otra cosa que ser protagonista, ser un jugador importante aquí", aseguró Herrera, con contrato hasta 2022, en una rueda de prensa telemática tras el entrenamiento de su equipo.



Llegado al Atlético en julio de 2019, el jugador sólo ha sido titular en 14 de los 38 partidos oficiales que ha disputado el conjunto colchonero en esta temporada, pero ello no desanima a Herrera.





"Es verdad que uno siempre quiere jugar, ser protagonista y estar bien. Yo trabajo día a día y hago lo mejor posible para estar lo mejor posible y ser una opción", aseguró.



"Lo que tengo que hacer es seguir trabajando y esperar mi oportunidad como siempre he hecho", añadió el centrocampista mexicano, deseoso de volver a la competición.

LEER MÁS: Sorpresivo primer lugar: Los 15 equipos más ricos del fútbol de Europa en tiempos de coronavirus



"Deseo poder regresar lo antes posible, a mí en lo personal si es mañana o pasado me parece perfecto, pero hay protocolos que hay que seguir", recordó, con la vista puesta en el fin de semana del 12 de junio en que podría volver la Liga.



Para Herrera, la vuelta del campeonato español "es una buena forma de distraer a la gente, de que se entretenga en otras cosas y que no sea tanto solo noticias negativas, pero hay que tener la mayor precaución".

MÁS: ¿Ya lo viste? El equipo mexicano con el escudo más raro del mundo



Fuera de los puestos de Champions cuando la Liga quedó suspendida a mediados de marzo por la pandemia de coronavirus, el centrocampista no considera tener más presión en esas once jornadas que faltan de campeonato para volver a entrar entre los cuatro primeros.



"Yo creo que nosotros estamos enfocados en nuestros objetivos, presiones en el fútbol creo que siempre hay, pero hay que ir paso a paso", dijo.