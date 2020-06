¡Pep Guardiola decide su futuro con el Manchester City para la siguiente temporada!

Pep Guardiola tiene decidido su futuro con el Manchester City pase lo que pase con la sanción que la UEFA le impuso al club inglés que lo podría dejar sin Champions League por las próximas temporadas.



El equipo tiene prácticamente imposible el título este curso en la Premier League, que regresa el 17 de junio con el Liverpool con 25 puntos de ventaja sobre el propio Manchester City, su principal perseguidor. Sin embargo, el City parece encaminado hacia el subcampeonato, con cuatro puntos de ventaja sobre el Leicester (3º) y nueve sobre el Chelsea (4º).



Justo después de la sanción de la UEFA, el club cargó contra el proceso emprendido por la UEFA. Ferrán Soriano, dirigente del 'holding' que controla el club, estimaba que la decisión de la organización europea parecía "ser menos por la justicia y más por la política".



Si la sentencia de la UEFA es confirmada por el TAS, la potencia financiera de los 'Citizens' sufriría un duro golpe. La pasada temporada, no menos de 93 millones de euros (105 millones de dólares) por los derechos de retransmisión de la Champions fueron ingresados en sus cuentas, sin contar otras vías de dinero como la venta de entradas de esos partidos o los patrocinios.

"ME QUEDARÉ AQUÍ", PEP

"Si no me despiden, me quedaré aquí, al 100%, más que nunca", tranquilizó Guardiola tras el castigo de la UEFA, asegurando que quedarse sin jugar la Liga de Campeones no le hará buscar un nuevo horizonte. El español no quiso hablar de ofertas.



En esta Champions League, el Manchester City ganó 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la ida de los octavos de final. Quedaba por jugar la vuelta en el Etihad Stadium, cuando el COVID-19 detuvo la actual temporada del torneo, que está pendiente de regresar.



Pero antes de eso el City tendrá el examen del TAS, clave para su futuro.