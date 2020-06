Hora y canal: Barcelona y Messi visitan al Mallorca en su regreso a la liga española

Barcelona retomará las actividades en la liga española este sábado en su visita al Mallorca en el Iberostar Estadio por la jornada 28 de la competición.

El equipo culé llega con ganas de sacar los tres puntos (58) para mantener los dos de ventaja que tiene sobre el Real Madrid (56) que juega el domingo ante el Eibar.

MESSI Y SUÁREZ LISTOS

El técnico del Barcelona, Quique Setién, aseguró que el capitán del Barcelona, Lionel Messi, "está perfectamente", tras la contractura que sufrió a finales de la pasada semana y listo para el partido contra el Mallorca en este reinicio liguero tras la pandemia.





"En principio está perfectamente, ha entrenado correctamente con el resto de compañeros y está muy bien, no veo que haya ningún problema", aseguró Setién durante una rueda de prensa telemática previa al encuentro contra el Mallorca.

Con una intensa serie de once partidos, uno cada tres días, hasta final de temporada, Setién se mostró prudente sobre la posibilidad de que Messi juegue todos los encuentros.



"Veremos sobre la marcha lo que va pasando, afortunadamente, Messi como tantos jugadores que llevan tantos años jugando al fútbol saben dosificarse. Seguro que si asoma algún riesgo será el primero que diga que tiene que descansar", dijo el técnico azulgrana.





"Les he advertido que controlen muy bien cualquier molestia. Lo iremos viendo sobre la marcha, pero hay futbolistas que cuando más tiempo los veamos en el campo, mejor", aseguró Setién, que muestra la misma prudencia respecto a Luis Suárez, de vuelta tras su operación de rodilla.



"Seguramente sí (está para ser titular), quizá no esté para todo el partido, y además sería asumir un riesgo que seguramente no vamos a hacer", dijo.



El partido está pactado para las 2:00 P.M hora de Honduras (10 P.M en España) y será transmitido por la señal de televisión Sky Sports.

Probables alineaciones:

Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Gámez; Baba, Salva Sevilla, Kubo, Dani Rodríguez; Cucho, Budimir.



FC Barcelona: Ter Stegen; Jordi Alba, Piqué, Umtiti, Sergi Roberto; Arturo Vidal, Busquets, De Jong; Griezmann, Messi y Luis Suárez.