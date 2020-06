Pareja de Buffon responde a la hermana de Cristiano Ronaldo: ''Los familiares no son comentaristas''

Cristiano Ronaldo volvió a perder una final con la Juventus el pasado miércoles y esta vez ante el Napoli por la Copa Italia. La prensa italiana lo ha criticado duramente por el pobre rendimiento que ha mostrado desde que regresó el fútbol tras el parón por COVID-19.

Revientan a Cristiano tras perder la final de la Copa Italia con la Juventus

Sin embargo, su hermana Elma Aveiro salió en su defensa y revolvió las redes sociales con su mensaje. ''¿Qué más puedes hacer? Esto es todo, mi amor, tú sólo no puedes hacer milagros. No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin... cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey''.

Esta publicación no sentó nada bien en algunos integrantes de la Juventus y la esposa del histórico portero Gianluigi Buffon se pronunció al respecto, asegurando que los familiares no deben opinar públicamente sobre estas situaciones.

''Pertenezco a la vieja escuela. Los miembros de la familia, los hermanos y la esposa no usan las redes sociales, porque los esposos y hermanos a menudo no lo aprecian'', dijo la pareja del guardameta, Ilaria D'Amico.

La condición de Cristiano para continuar en la Juventus

''Si fuera un jugador de fútbol, me gustaría expresar mis sentimientos, pero no es que me encantaría que Gigi o mi madre escribieran en mi lugar. Los miembros de la familia no tienen que convertirse en comentaristas'', sentenció la conductora.

Próximo compromiso

La Serie A regresó este fin de semana con los partidos que se habían aplazado por la pandemia y la Juventus jugará este lunes en el inicio de la jornada 27.

El conjunto bianconero, que se mantiene líder del campeonato a tan solo un punto de Lazio, visitará el campo del Bologna. El partido está programado para la 1:45 PM.