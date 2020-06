La condición de Cristiano Ronaldo para seguir en la Juventus: Si no se cumple se marcha

La derrota de la Juventus ante Napoli en la Copa Italia sigue calando hondo dentro del club, ahora Cristiano Ronaldo ha destapado una gran bomba, según La Gazzetta dello Sport y Calciomercato.

Estos diarios italianos aseguraron que el crack portugués impuso una condición para seguir la próxima temporada en la 'Vecchia Signora', de no cumplirse, se marcha.





CR7 impuso como condición ganar un título para seguir defendiendo la camiseta de la Juventus la campaña 2020/21, de no ser así estaría abandonando Italia.

El regreso de Cristiano Ronaldo tras la pandemia no ha sido muy bueno, en dos partidos de Copa Italia ante Milan y Napoli, no apareció e incluso falló un penal, una de sus armas letales para llegar al gol.

POSIBILIDADES DE TITULOS DE LA JUVE

A la Juventus le quedan dos títulos en el camino, la Serie A donde son primeros y buscan su octavo campeonato consecutivo y la Champions League.



En la competición europea tienen que buscar una remontada en casa ante el Lyon en los octavos de final, luego de perder 1-0 la ida en suelo francés.

La prensa italiana también da a conocer que otro que se puede marchar es Maurizio Sarri, el DT ha perdido las dos finales que ha jugado con Juventus (Supercopa y Copa).



La hermana de Cristiano Ronaldo criticó al entrenador de la 'Vecchia Signora', todo esto mediante un mensaje en redes sociales.



“¿Qué más puedes hacer? Esto es todo. Mi amor, tu solo no puedes hacer milagros. No puedo entender cómo se puede jugar así. En fin, cabeza en alto, más no puedes hacer mi rey”, escribió Elma Aveiro.