Vidal confiesa dónde quiere jugar en caso de salir del Barcelona: ''Sería un sueño''

El mediocampista del Barcelona, Arturo Vidal, concedió una entrevista para ESPN Radio Chile desde la ciudad catalana y confirmó que su deseo es jugar algún día en Boca Juniors.

''Todos sabemos lo que es Boca en Argentina. Los jugadores que han pasado por ahí. No he tenido nunca la oportunidad de jugar en la Bombonera. Ni con Colo Colo ni con otro equipo. Siempre he querido sentir lo que dicen que se siente allí'', confesó el volante polifuncional.

''Todos sabemos lo ganadores que son en Boca. La gente... sería un sueño'', advirtió el futbolista de 33 años, que se ha convertido en pieza importante para Quique Setién tras el parón por coronavirus.

Hace algunas semanas, su compatriota Gary Medel dijo que Vidal es aficionado del Xeneize. ''Le encanta Boca. Es el equipo que sigue de Argentina''.

Ante esas declaraciones, el jugador azulgrana comentó que ''Medel me conoce muy bien, siempre hablamos y él me ha contado lo que sintió cuando marcó los dos goles a River. Siempre le pregunto lo que sintió cuando pasó eso y cuando vistió esa camiseta''.

Cabe mencionar que el futuro de Vidal de cara a la próxima temporada es una incógnita. Pese a tener contrato hasta junio de 2021 con el cuadro catalán, a principios de este año quedó a un paso de ser transferido al Inter de Milán por expreso pedido del entrenador Antonio Conte.

Su relación con el vestuario

Por último, Vidal aprovechó para remarcar la excelente relación que comparte con Messi, Suárez y otras de las figuras del Barcelona como lo es Jordi Alba.

''Hemos hecho mucha amistad, como hermanos. Hablamos mucho siempre, nos estamos riendo... La verdad es que eso ayuda mucho dentro del campo. Tenemos muy buena onda con Leo, con Luis y eso es muy importante. Cuando uno está en un equipo tan importante, lo más importante es el grupo y eso se ve reflejado en la cancha'', indicó el chileno.