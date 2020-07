Florentino: "¿Mbappé? No podemos pedir a los jugadores que se bajen el sueldo y hacer un fichaje así"

Florentino Pérez es bastante elocuente al momento de hablar y no le gusta adelantar nunca fichajes, pero esta vez se le notó sincero y asegura que el Real Madrid no está para grandes fichajes en este mercado.

El presidente blanco no esconde que la crisis del coronavirus afecta especialmente a las arcas de los grandes clubes y por eso no piensa en el francés Kylian Mbappé.



"No habrá grandes fichajes, la situación es muy mala. Es muy difícil pedir a los jugadores que se rebajen el sueldo y hacer un fichaje de esta naturaleza. ¿Mbappé? Esto puede esperar. El Real Madrid volverá a fichar a los mejores cuando la situación cambie y se pueda hacer frente a estas cosas", dijo el máximo mandatario merengue.





El presidente del Real Madrid no sabe a quiénes vaya a fichar el club. "No sé quién va a fichar ni voy a juzgar a nadie, cada uno afrontará la situación como pueda. Los clubes que no son grandes, con los derechos de televisión pagan sus gastos, pero los grandes no. Es un momento de reflexión", añadió Florentino Pérez.

PÉRDIDAS MILLONARIAS EN EL REAL MADRID

"Este año ha sido el año más difícil para mí porque hemos perdido los ingresos del estadio, que son muy importantes, y hemos tenido que hablar con los jugadores par que se solidaricen. Si no llegan a bajarse el salario voluntariamente hubiéramos tenido pérdidas, algo que no se va a producir gracias a ellos", sostuvo.



"Tenemos muchos ingresos de lo que llamamos estadio y tenemos unas pérdidas del 25%, que es mucho dinero y no estábamos acostumbrados a esta situación, ni nosotros ni nadie. Lo padecemos más nosotros, el Barcelona y el Atlético de Madrid, porque no pagamos los gastos con los ingresos de televisión como sí hacen los otros clubes", finalizó Florentino Pérez en este sentido.