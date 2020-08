Coutinho confirma que regresa a Barcelona: "Tengo ganas de trabajar duro para hacer un gran año"  

Philippe Coutinho, futbolista propiedad del Barcelona, ganó su primera Champions League este domingo con el Bayern Múnich, ese objetivo lo tuvo desde que llegó al Barca en 2018, pero no lo había logrado concretar.

Este 2020 fue su año y en medio de la celebración del conjunto alemán habló de su futuro y aseguró el equipo en el que jugará la próxima temporada.



"Ser campeón de la Champions es un sentimiento muy especial. No se puede describir con palabras. Hemos preparado muy bien la temporada desde el principio y creo que lo hemos merecido. Una final siempre se define en los detalles y al final salimos campeones con el 1-0", comenzó hablando Coutinho sobre el título.

Thiago, Odriozola y Coutinho celebrando el título de Champions League con el Bayern Múnich.



Sobre su regreso al equipo culé la próxima campaña aseguró: "No he pensado mucho en la próxima temporada. Ahora tengo que volver a Barcelona y tengo muchas ganas de trabajar duro para hacer un gran año la temporada que viene. No sé si en Barcelona, pero tengo que volver ahí".

Coutinho consoló a Neymar tras la victoria del Bayern Múnich sobre el PSG: "Le he dicho que ha hecho una grandísima temporada y que es un magnífico jugador. Seguro que va a pelear muchas otras veces por esta competición y también por el mejor jugador del mundo".