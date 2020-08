No hay vuelta atrás: Medios catalanes confirman que Messi se va del Barcelona

Cada hora que pasa es crucial para conocer el futuro oficial de Lionel Messi fuera del FC Barcelona. El crack argentino envió un burofax a las oficinas del club pidiendo su salida, algo que sorprendió al mundo del fútbol.

Este día, medios españoles confirman la noticia sobre la ida de Messi del Camp Nou. Lo tildan como "irreversible", pues ni la renuncia de Josep Bartomeu lo hará cambiar de opinión.

"Nada ni nadie podrá hacer cambiar de opinión a Messi: quiere irse del Barça sí o sí

El crack argentino no quiere entrar en una batalla legal y espera poder llegar a un acuerdo

Messi solicita al Barça la carta de libertad para fichar por otro club", aduce Sport medio 100% afín a la entidad barcelonista.

Lionel Messi se irá del FC Barcelona en una temporada que fue fatal, ya que no logró levantar ningún título.



Según este reconocido periódico, lo de Lionel Messi no se trata de un enfado de última hora producto de la humillación ante el Bayern ni de un pulso con el presidente Josep Maria Bartomeu, sino de una decisión muy meditada que no tiene vuelta a atrás.

¿Y SI SE VA BARTOMEU?

Se hablaba que el Barcelona podría retener a Lionel Messi sacando a Bartomeu de la presidencia, pero tampoco así va a cambiarla situación. "La marcha de Messi es irreversible y la única solución que le queda al club blaugrana es negociar un traspaso este mismo verano", aducen.

Por su parte, el jugador confía en que pueda hacerse valer la cláusula liberatoria que, según el contrato, caducaba el 10 de junio. Los abogados del crack argentino se acogen al espíritu de esa cláusula que especificaba el 10 de junio por ser 10 días después del final de la temporada. Al acabar la temporada el 23 de agosto con la final de la Champions por causa de fuerza mayor (la pandemia del coronavirus) consideran que todavía es vigente.





Claro está que Leo Messi no quiere entrar en una batalla legal con el club catalán y espera que el presidente del club entienda que la única salida al problema es aceptar un traspaso cuyo valor sea mucho menor a esos 700 millones de euros que marca su cláusula de rescisión.



Los asesores de Messi consideran que el futbolista podría negociar libremente con qualquier club a partir de enero porque su contrato finaliza el 30 de junio del 2021 y eso obligará al Barcelona a poner un precio de traspaso 'asequible', pero siempre por encima de los 100 millones de euros.