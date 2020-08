El presidente del Bayern Munich se pronuncia públicamente sobre Messi y un posible fichaje

Lionel Messi ha sido vinculado con los clubes más poderosos del mundo tras comunicar que se va del FC Barcelona.

Juventus, PSG, Manchester United, Manchester City y hasta el Bayern Munich, son los clubes que han entrado en escena tras la "bomba" de Leo.

Según ESPN, el Manchester City de Pep Guardiola es el gran candidato a hacerse con el fichaje de Messi.

Hoy, Diario AS reveló que el PSG ya ha contactado también el entorno del futbolista del Barcelona para conocer su situación.

El que ya se descartó por completo, ese fue el Bayern Munich de Alemania, actual campeón de la Champions League.

Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern, descartó que haya pensado en contratar a Lionel Messi dado que no es parte de la filosofía del club hacer un estratosférico gasto que implica la llegada del rosarino.

"No podemos pagar a un jugador de ese calibre. No es parte de nuestra política y filosofía. Honestamente, escuchar que Messi podría irse del Barcelona me entristece un poco", dijo Rummenigge en unas declaraciones concedidas a Tuttosport.

"Leo ha escrito la historia de ese club y en mi opinión debería terminar su carrera con la camiseta azulgrana. Hay aspectos internos y privados que no conozco y es por eso que no interferiré", añadió.

LO QUE DICEN LOS JUGADORES

¿Lionel Messi al Bayern de Múnich? Ninguna opción, se rió este jueves el atacante Thomas Müller, que opina que el salario del atacante argentino, que quiere abandonar el Barcelona, es un freno para el flamante ganador de la 'Champions'.

"He hablado con nuestro director financiero una o dos veces en los últimos meses. Y creo que no podemos hacer nada", sonrió el bávaro de 30 años, preguntado por esta cuestión durante un evento publicitario en Múnich.

El jugador hacía referencia al astronómico salario de la 'Pulga', estimado en unos 50 millones de euros al año, casi tres veces más que el de las estrellas del Bayern: Müller, Robert Lewandowski y Manuel Neuer.

Considerando a Messi "uno de los mejores futbolistas del planeta", el atacante muniqués esperaba que tarde o temprano el argentino dejara su club de toda la vida, pero pensaba que sería para anunciar "su retirada deportiva".

"El hecho de que ahora se produzca un cierto cambio puede ser interesante para el mundo del fútbol. Aparte de los aficionados del Barcelona, que puedo entenderlo, nadie ve esta salida con una mirada crítica. La gente tiene curiosidad por saber qué nuevos caminos se abrirán", añadió.